MU bật đèn xanh cho thương vụ chuyển nhượng khi cầu thủ chấp thuận 24/04/2026 12:23

(PLO)- MU có thể sắp phải nói lời tạm biệt với một cầu thủ từng là bản hợp đồng đắt giá thứ tư trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

Theo các nguồn tin, việc Jadon Sancho trở lại Borussia Dortmund đã được HLV Niko Kovac chấp thuận, qua đó khép lại sự nghiệp đầy thảm họa của anh tại MU. Cầu thủ chạy cánh người Anh, hiện đang được cho mượn tại Aston Villa, chưa ra sân cho MU kể từ trận thua trước Manchester City ở Community Shield năm 2024.

Jadon Sancho đã gặp khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng tại Old Trafford sau vụ chuyển nhượng trị giá 73 triệu bảng Anh từ chính Borussia Dortmund vào năm 2021. Sancho sắp kết thúc sự nghiệp tại Manchester United với chỉ 12 bàn thắng và 6 pha kiến ​​tạo sau 83 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Hợp đồng của cầu thủ 26 tuổi người Anh với MU sẽ hết hạn vào mùa hè này, khiến "quỷ đỏ" phải chịu khoản lỗ rất lớn khi Sancho là bản hợp đồng đắt giá thứ tư trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên, MU vẫn có quyền gia hạn hợp đồng của Sancho thêm 12 tháng nữa.

Mặc dù Aston Villa đã có một chiến dịch ấn tượng khi đội bóng của Unai Emery dường như đang tiến gần đến việc giành vé dự Champions League và lọt vào bán kết Europa League, Sancho lại chỉ đóng một vai trò thứ yếu trong những thành tích đó.

Sancho hiện đang chơi cho Aston Villa dưới dạng cho mượn. ẢNH: MIRROR/GETTY

Jadon Sancho chỉ ghi được một bàn thắng và có ba pha kiến ​​tạo trong 33 trận đấu, đồng thời không ghi bàn nào ở Premier League, điều đó có nghĩa là anh chỉ lập công ba lần ở giải đấu cao nhất nước Anh trong ba năm qua.

Phóng viên Florian Plettenberg của Sky Sports Germany cho biết Sancho sắp có lần thứ ba khoác áo Dortmund, khi cựu ngôi sao tuyển Anh được cho là đã đồng ý trở lại Đức, trong bối cảnh tương lai của anh ngày càng trở nên bất ổn. MU được cho là sẽ không gia hạn hợp đồng với Sancho giúp anh có thể ra đi tự do.

Theo Plettenberg, ngôi sao bị ruồng bỏ của MU Jadon Sancho đã đạt được thỏa thuận với Borussia Dortmund dù nhận được sự quan tâm từ các CLB khác. Và HLV Niko Kovac của Dortmund đã bật đèn xanh cho sự trở lại của cầu thủ chạy cánh người Anh. Tuy nhiên, Kovac lưu ý quyết định cuối cùng về việc đưa Sancho trở lại Bundesliga thuộc về giám đốc thể thao Ole Book và giám đốc điều hành Lars Ricken.

Lars Ricken - người đã cống hiến toàn bộ 15 năm sự nghiệp cầu thủ của mình cho Borussia Dortmund - đã công khai xác nhận sự quan tâm của CLB đối với Jadon Sancho khi trả lời phỏng vấn tờ Sport Bild (Đức).

Giám đốc điều hành của Borussia Dortmund Lars Ricken cho biết, "Hiện tại chúng tôi đang xem xét và phân tích rất nhiều cầu thủ. Chúng tôi kiểm tra xem liệu họ có thể giúp chúng tôi tốt hơn hay không. Chúng tôi cũng đang làm điều tương tự với Jadon Sancho.

Dĩ nhiên, chúng tôi đang tìm kiếm một cầu thủ tấn công có chất lượng, có thể giúp chúng tôi ngay lập tức và không đòi hỏi mức phí chuyển nhượng quá cao. Ở hàng phòng ngự, Niklas Sule sẽ rời đội và Emre Can sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Vì vậy, chúng tôi cũng đang cân nhắc về khu vực đó".

Sancho là bản hợp đồng thảm họa của MU. ẢNH: THE FA

Với 53 bàn thắng và 67 pha kiến ​​tạo trong 158 lần ra sân ở hai giai đoạn khoác áo Borussia Dortmund, Jadon Sancho đã thể hiện phong độ bóng đá đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của mình trong màu áo vàng đen, trước khi MU chịu bỏ đến 73 triệu bảng Anh mua anh. Sancho thậm chí còn được người đồng đội cũ Marco Reus khuyến khích khoác áo Dortmund thêm một lần nữa.

Cựu tuyển thủ quốc tế người Đức Marco Reus đã rời Dortmund vào năm 2024 sau 12 năm gắn bó để gia nhập LA Galaxy. Reus đã kêu gọi người đồng đội cũ của mình thổi luồng sinh khí mới vào sự nghiệp tại Dortmund, đồng thời hết lời ca ngợi Sancho với tư cách là một cầu thủ bóng đá.

Trả lời phỏng vấn tờ Sport Bild, cầu thủ 36 tuổi Marco Reus cho biết: "Lời khuyên chính của tôi dành cho Jadon Sancho là hãy tìm một nơi mà cậu ấy cảm thấy như ở nhà và có thể tìm lại phong độ. Và nếu đó là Borussia Dortmund, thì điều đó sẽ tốt cho cả cậu ấy và Dortmund! Tôi hiếm khi được chơi cùng một cầu thủ nào đưa ra những quyết định tốt một cách bản năng và trong những tình huống khó khăn như vậy".