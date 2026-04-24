MU sẽ không thể ngẩng mặt nếu đưa ra quyết định này 24/04/2026 07:09

(PLO)- "Tôi từng chơi cho MU, ban lãnh đạo của "quỷ đỏ" phải tránh đưa ra những quyết định ngớ ngẩn trong mùa hè này", đó là câu nói của ai?

Một cựu cầu thủ của MU đã thúc giục ban lãnh đạo "quỷ đỏ" đưa ra quyết định quan trọng về tương lai của CLB. Ban lãnh đạo MU đã được cảnh báo rằng họ sẽ không thể ngẩng mặt lên trước công chúng nếu bỏ qua việc bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức tại Old Trafford, nếu họ gặp khó khăn dưới sự dẫn dắt của người thay thế ông.

Lời cảnh báo gay gắt này đến từ cựu tiền đạo của MU là Michael Owen, người tin rằng Carrick chắc chắn sẽ giữ vị trí HLV trưởng tại Old Trafford mùa tới và việc MU xem xét một ứng cử viên khác là điều "lố bịch" .Carrick tiếp quản vị trí HLV tạm quyền của MU sau khi Ruben Amorim bị sa thải vào tháng Giêng.

HLV 44 tuổi người Anh Carrick đã dẫn dắt MU trong 12 trận đấu tại Premier League, giành được 8 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Hiện tại, MU đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League sau khi đánh bại Chelsea 1-0 tại Stamford Bridge, và tiến rất gần đến suất dự Champions League mùa tới.

Với trung bình 2,16 điểm mỗi trận, Carrick có thể đạt được 82 điểm trong cả mùa giải. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Carrick vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV chính thức của Manchester United United mùa giải tới.

Owen khẳng định MU sẽ không thể ngẩng mặt với công chúng nếu không bổ nhiệm Carrick làm HLV chính thức. ẢNH: Press Association

Cựu tiền đạo đội tuyển Anh Owen không thể hình dung ra tình huống nào mà Carrick không được giao trọng trách chính thức, bất chấp việc Manchester United được liên hệ với những HLV lừng danh như Luis Enrique của PSG và huyền thoại Zinedine Zidane của Real Madrid.

Michael Owen bình luận trên tờ Mirror Football (Anh): "Tôi chắc chắn Manchester United sẽ giao công việc này cho Carrick. Manchester United đã sa sút trong nhiều năm, khoảng 12 năm nay rồi. Tôi chắc chắn rằng điều này thực sự rất đau lòng đối với người hâm mộ Manchester United.

Bất ngờ thay, Michael Carrick đến và đã làm rất tốt, giành được rất nhiều chiến thắng, và thực tế là, nếu bạn bắt đầu mùa giải khi Michael Carrick tiếp quản, Manchester United đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League.

Tại sao bạn lại không trao cho Carrick công việc đó? Ai lại nghĩ gì muốn thay đổi chứ? Nếu 1 CLB đã làm tốt trong thời gian dài như vậy thì bạn hoàn toàn tự tin rằng dù có HLV nào đến thì cũng tuyệt vời, nhưng Manchester United thì khác.

Hãy nhớ rằng một số HLV giỏi đã trải qua mọi thứ tại Manchester United, từ cựu cầu thủ, HLV huyền thoại, những người liên tiếp giành chiến thắng, bạn biết đấy, họ đã trải qua tất cả, mọi thứ và thực sự không có gì hiệu quả. Và giờ đây, đột nhiên Manchester United tìm ra điều gì đó hiệu quả cùng Carrick, họ đang ngày càng giỏi hơn. Tại sao họ lại thay đổi ngay bây giờ?.

Hãy tưởng tượng nếu họ nói, "Được rồi, cảm ơn vì công sức của anh, Michael Carrick. Giờ chúng tôi sẽ chọn người khác". Và mọi thứ lại trở về với cái mớ hỗn độn mà người hâm mộ Manchester United đã phải chứng kiến ​​trong 10, 12 năm qua. Bạn sẽ không thể nào bước ra khỏi nhà. Bất cứ ai đưa ra quyết định đó cũng sẽ không thể làm được điều đó.

Đó sẽ là quyết định nực cười nhất từ ​​trước đến nay. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Michael Carrick có thể bắt đầu mùa giải tới, thua 10 trận liên tiếp, và bạn có thể nói, "Được rồi. Đó chỉ là giai đoạn trăng mật. Nó không hiệu quả".

Chà, đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng điều tốt nhất có thể xảy ra là Manchester United tiếp tục theo đà hiện tại. Và, như tôi đã nói, Manchester United đang dẫn đầu bảng (kể từ thời điểm Carrick đến), nếu họ tiếp tục như thế này thêm khoảng 20 trận nữa, họ sẽ vô địch Premier League.

Cách đây khoảng sáu tháng, Manchester United còn cách chức vô địch cả triệu dặm. Thật sự là rất xa. Giờ tôi không nói Manchester United sẽ vô địch, nhưng nếu họ cứ tiếp tục phong độ hiện tại thì họ hoàn toàn có thể cạnh tranh chức vô địch mùa tới".

Carrick đang dẫn dắt MU cực tốt. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Carrick hiện đang đảm nhiệm vị trí HLV tạm quyền của MU lần thứ hai, sau khi nắm quyền trong thời gian ngắn vào tháng 11 năm 2021 khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải. Owen tin rằng Carrick đã cứu MU khỏi một thời kỳ sa sút kéo dài, thậm chí còn giúp họ tránh khỏi nguy cơ xuống hạng như Tottenham Hotspur đang gặp phải mùa này.

"Manchester United hoàn toàn có thể trở thành một Tottenham thứ hai", Owen nói thêm. "Vậy thì tại sao lại phải đặt câu hỏi liệu Michael Carrick có được công việc này hay không? Tôi không hiểu tại sao lại có cuộc tranh luận này. Tôi không hiểu tại sao ngay cả các cựu cầu thủ cũng phản đối. Tôi nghĩ đây là một quyết định quá rõ ràng".