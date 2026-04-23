Barcelona đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng táo bạo cho Rashford 23/04/2026 12:52

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Mirror (Anh) đưa tin, Barcelona đưa ra lời đề nghị chuyển nhượng táo bạo cho Marcus Rashford khi thương vụ đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Theo đó, Barcelona muốn gia hạn hợp đồng cho mượn của Marcus Rashford sang mùa giải thứ hai và Manchester United có thể đồng ý, để giảm bớt gánh nặng tiền lương cho Rashford tại Old Trafford.

Bản thân Marcus Rashford muốn ở lại với gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha hơn là trở lại MU vào mùa hè. Được biết, Barca đã gửi đề xuất này cho MU, và đội bóng thành Manchester đang cân nhắc có đồng ý với thỏa thuận cho mượn lần thứ hai hay không.

Hai CLB đã nhất trí mức phí chuyển nhượng 26 triệu bảng Anh cho Rashford, nhưng Barcelona đã thất bại trong nỗ lực đàm phán lại giá cả. Manchester United vẫn đang chờ đến ngày 15-6 mới kích hoạt điều khoản bán đứt Rashford trong hợp đồng với Barcelona.

Rashford muốn tiếp tục chơi bóng cho Barca. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Rashford muốn tương lai của mình được giải quyết trước khi lên đường tham dự World Cup 2026 cùng đội tuyển Anh, với điều kiện anh được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội hình. Được biết, cả hai CLB sẽ nối lại đàm phán vào cuối mùa giải, trừ khi đạt được thỏa thuận trước đó.

Một trở ngại có thể là việc mức lương của Marcus Rashford sẽ tăng trở lại lên 315.000 bảng mỗi tuần nếu Manchester United giành được vé tham dự Champions League mùa tới, điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra khi "quỷ đỏ" đang ở vị trí thứ ba Premier League.

Barcelona đã trả đầy đủ tiền lương theo hợp đồng mượn Marcus Rashford, và MU muốn điều này tiếp tục nếu một thỏa thuận cho mượn khác được ký kết. Có vẻ như Rashford sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình tại Barcelona. MU đang rất muốn giảm bớt quỹ lương của CLB trong mùa hè này, khi Casemiro và Jadon Sancho sắp rời đi.

Rashford hi vọng được triệu tập vào tuyển Anh tham dự World Cup 2026. ẢNH: MIRROR/GETTY

Điều này sẽ giúp Manchester United tiết kiệm hơn 500.000 bảng Anh mỗi tuần. Và đồng chủ sở hữu Manchester United là Sir Jim Ratcliffe không muốn Rashford trở lại đội hình. Trong khi đó, Rashford đang tận hưởng cuộc sống ở Barcelona kể từ khi gia nhập đội bóng theo dạng cho mượn vào đầu mùa giải trước.

Marcus Rashford được cho là đã tìm lại được niềm đam mê với bóng đá, lấy lại phong độ đỉnh cao và được triệu tập trở lại đội tuyển Anh. Cầu thủ 28 tuổi người Anh đã ghi 12 bàn thắng và có 13 pha kiến ​​tạo. Barcelona hiện vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng La Liga sau chiến thắng 1-0 trước Celta Vigo vào sáng nay 23-4, nới rộng khoảng cách trước đối thủ truyền kiếp Real Madrid lên 9 điểm khi chỉ còn 6 vòng nữa là kết thúc mùa giải.