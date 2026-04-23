Bên trong vụ sa thải Rosenior và lập trường của Chelsea về HLV mới 23/04/2026 11:21

Chelsea đã chấm dứt hợp đồng với HLV Liam Rosenior chỉ vài tháng sau khi bổ nhiệm ông do kết quả thi đấu không thể chấp nhận được, và ban lãnh đạo The Blues đang hướng đến một cách tiếp cận mới trong việc tìm kiếm HLV trưởng tiếp theo.

Liam Rosenior đã bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng của Chelsea chỉ sau 106 ngày. Chelsea sẽ bổ nhiệm tạm quyền Calum McFarlane dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải, sau đó sẽ chính thức bổ nhiệm người kế nhiệm.

Nhưng Rosenior bị sa thải chưa đầy 24 giờ sau trận thua 0-3 của Chelsea trước Brighton, trận thua thứ năm liên tiếp của họ tại Premier League mà không ghi được bàn thắng nào. Sau đó, Rosenior lên tiếng chỉ trích các cầu thủ, điều này khiến ông mâu thuẫn gay gắt với phòng thay đồ khi CLB đang dần hết thời gian để cứu vãn mùa giải. Đồng chủ sở hữu của Chelsea là Behdad Eghbali đã có mặt tại Brighton và nghe thấy những lời hô hào của fan phản đối ban lãnh đạo và HLV, điều này đã buộc họ phải đưa ra quyết định sa thải.

Liam Rosenior bị sa thải chỉ sau 4 tháng cầm quân tại Ngoại hạng Anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hôm thứ Tư (giờ Anh), tại sân tập của The Blues đã diễn ra những cuộc thảo luận căng thẳng và người ta cho rằng kết quả đạt được đơn giản là không đủ tốt. Chelsea đang đứng trước nguy cơ nghiêm trọng bị loại khỏi Champions League và cũng sẽ có trận bán kết FA Cup gặp Leeds United vào Chủ nhật.

Chelsea đã quyết định nỗ lực vực dậy tình hình nhưng khẳng định hiện tại họ chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào với HLV mới và chỉ xem xét các ứng viên vào cuối mùa giải. Được biết, CLB không muốn thay đổi và họ tin rằng các cuộc đàm phán diễn ra êm đẹp và sự chia tay được thực hiện trong hòa bình.

Điều đáng kinh ngạc là Rosenior thậm chí còn chưa làm việc được bốn tháng trong hợp đồng sáu năm rưỡi và các cầu thủ cũng như nhân viên đã được thông báo về quyết định này trước khi thông báo được công bố rộng rãi. Rosenior đã nhận được nhiều lời khen ngợi tại CLB về cách ông cư xử và xây dựng mối quan hệ tốt với các nhân viên.

Nhưng nhiều khả năng Chelsea sẽ chọn một HLV giàu kinh nghiệm và đẳng cấp hơn vào cuối mùa giải, với cựu ngôi sao Chelsea, Cesc Fabregas, được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu nhưng ông đã bị loại khỏi danh sách ứng cử viên hồi tháng Giêng.

Andoni Iraola, người sẽ rời Bournemouth mùa hè này, có thể nằm trong danh sách cân nhắc, nhưng The Blues cũng có thể nhắm đến một cái tên giàu kinh nghiệm và nổi tiếng hơn, điều này sẽ đánh dấu một sự thay đổi hoàn toàn về định hướng.

HLV của Como là Cesc Fabregas trở thành ứng cử viên dẫn dắt Chelsea. ẢNH: NURPHOTO

Người hâm mộ đang ráo riết kêu gọi Chelsea bổ nhiệm một cái tên nổi tiếng hơn sau khi họ sa thải Enzo Maresca hồi tháng Giêng, bất chấp việc ông đã mang về chức vô địch FIFA Club World Cup, một danh hiệu châu Âu và giành vé dự Champions League.

Maresca thực tế đã giúp Chelsea cầm hòa Manchester City trước khi Rosenior đến. Chính Maresca đã thăng chức cho McFarlane vào ban huấn luyện đội một. Giờ đây, hy vọng là McFarlane có thể vực dậy tinh thần toàn đội và cứu vãn mùa giải của họ tại FA Cup, cũng như giành được suất tham dự đấu trường châu Âu.