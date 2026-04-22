Rashford bị buộc phải trở lại MU 22/04/2026 12:15

Marcus Rashford đang thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn, và gã khổng lồ xứ Catalan có quyền mua đứt cầu thủ này vào mùa hè. Marcus Rashford là một trong năm cầu thủ được dự đoán sẽ rời Barcelona mùa hè này, với khả năng trở lại MU. Các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho rằng đội chủ sân Camp Nou sẽ không mua đứt cầu thủ người Anh.

Marcus Rashford đang được Barca mượn từ Manchester United, và Barca có quyền mua đứt cầu thủ này vào mùa hè với giá 26 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến ​​trái chiều về việc Barca có sẵn sàng kích hoạt điều khoản đó hay không.

Có thông tin cho rằng Barcelona đã cố gắng đàm phán lại mức phí chuyển nhượng thấp hơn với MU, hoặc thậm chí đã cố gắng đạt được thỏa thuận mượn Rashford thêm một mùa giải nữa. Tuy nhiên, MU vẫn không nhượng bộ về mức giá mà họ đưa ra.

Rashford nhiều khả năng phải trở lại MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, Rashford hiện là một trong năm cầu thủ được dự đoán sẽ rời Barcelona vào mùa hè này sau khi "hoàn thành một chu kỳ" tại CLB. Trong 43 trận đấu mùa này, anh đã ghi được 12 bàn thắng và có 13 pha kiến ​​tạo.

Nếu Rashford trở lại Old Trafford, người nắm giữ vị trí HLV trưởng chính thức của MU sẽ phải quyết định tương lai của anh. Họ có thể đưa Rashford trở lại đội hình của "quỷ đỏ" thành Manchester và hy vọng Rashford sẽ thể hiện phong độ đã giúp anh được gọi vào đội một, hoặc tìm kiếm một CLB mua tiềm năng khác cho tiền đạo này.

Tuyển thủ quốc tế người Anh Marcus Rashford đã trải qua nửa sau mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Aston Villa. Trong 17 lần ra sân cho Aston Villa, anh ghi được 4 bàn thắng và có 6 pha kiến ​​tạo.

Trong năm qua, Rashford đã trở lại đội tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel và hy vọng sẽ đóng vai trò quan trọng tại World Cup 2026 mùa hè này ở Bắc Mỹ. Điều khoản mua đứt trong hợp đồng cho mượn của Rashford với Barcelona sẽ hết hạn vào ngày 15-6, bốn ngày sau khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bắt đầu.

Barcelona không muốn mua đứt ngôi sao của MU Rashford. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bên cạnh Rashford, tiền đạo Robert Lewandowski cũng có tên trong danh sách ra đi của Barcelona. Tuyển thủ Ba Lan sẽ hết hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou vào mùa hè này, và có thông tin cho rằng người đại diện của anh đang đàm phán với Juventus. Frenkie de Jong, Andreas Christensen và Marc Masado là ba cầu thủ khác nhiều khả năng sẽ rời Barcelona vào cuối mùa giải.

Các vụ việc này được cho là một phần của kế hoạch nhằm tạo thêm khoảng trống tài chính và cho phép một số cầu thủ hưởng lương cao của Barcelona ra đi để giảm bớt "gánh nặng tài chính". Barcelona đã gặp khó khăn trong việc hoàn tất các bản hợp đồng trong những mùa giải gần đây do phải tuân thủ các quy định về Công bằng Tài chính của La Liga. Việc giảm quỹ lương có thể giúp họ có thêm không gian hoạt động trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.