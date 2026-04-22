Hỗn loạn chưa từng thấy tại Chelsea 22/04/2026 11:45

(PLO)- Chelsea lâm vào cảnh rối loạn khi HLV Liam Rosenior tức giận đổ lỗi cho các ngôi sao Chelsea, còn người hâm mộ quay lưng lại với HLV.

Vị trí của HLV Chelsea, Liam Rosenior tiếp tục bị đặt dấu hỏi sau trận thua thảm hại 3-0 trước Brighton ở vòng 34 Premier League vào rạng sáng nay 22-4 và ông đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm thẳng thắn trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu.

Liam Rosenior đã vô cùng tức giận chỉ trích đội bóng sau thất bại thảm hại 3-0 của Chelsea trên sân khách trước Brighton, gọi màn trình diễn của họ là "không thể chấp nhận được" và "không thể bào chữa".

Chelsea đã bị đánh bại toàn diện trên bờ biển phía nam bởi các bàn thắng của Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood và Danny Welbeck. Thất bại thứ năm liên tiếp càng làm tăng thêm áp lực lên Rosenior. Chelsea đã thua năm trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh mà không ghi được bàn thắng nào, lần đầu tiên kể từ năm 1912.

Những người hâm mộ tức giận đã quay sang chỉ trích HLV Rosenior trong trận đấu và cựu HLV của Strasbourg đã không ngần ngại chỉ trích gay gắt các học trò ở Chelsea trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Sky Sports. Chelsea lâm vào cảnh hỗn loạn toàn diện từ trên sân cỏ đến sau hậu trường.

HLV Rosenior khẳng định thất bại 0-3 trước Brighton của Chelsea là không thể bào chữa. ẢNH: SKY SPORTS

Khi được hỏi liệu đó có phải là màn trình diễn tệ nhất trong chuỗi phong độ kém cỏi của Chelsea hay không, HLV Rosenior trả lời: "Chắc chắn rồi. Đó là điều không thể chấp nhận được ở mọi khía cạnh. Không thể chấp nhận được về thái độ. Tôi vẫn luôn lên tiếng bảo vệ các cầu thủ nhưng màn trình diễn tối nay là không thể bào chữa được. Cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ ngay lập tức".

Khi được hỏi lý do tại sao ông cảm thấy các cầu thủ Chelsea chơi tệ như vậy, Rosenior nói thêm: "Chúng ta cần phải tự nhìn lại mình. Tôi cần phải tự nhìn lại mình. Tôi không thể cứ tiếp tục đứng đây và bào chữa cho những điều chúng ta đang thấy.

Tại Manchester United (Chelsea thua 0-1), kết quả thực sự không như ý, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, thái độ và tinh thần chung lại thiếu sót tối nay. Có lẽ chỉ ba hoặc bốn trong số 11 cầu thủ thể hiện tốt, điều đó là không đủ đối với CLB này. Tôi không thể nói dối, tôi sẽ nói sự thật. Đó là một màn trình diễn không thể chấp nhận được ở mọi khía cạnh".

Rosenior đã được ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge trao cho bản hợp đồng sáu năm khi ông được bổ nhiệm làm người kế nhiệm HLV Enzo Maresca vào đầu tháng Giêng.

Các cầu thủ Chelsea thất vọng sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp mà không ghi được bàn nào. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng với việc Chelsea hiện đang kém đội xếp thứ năm Liverpool 7 điểm và phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn để giành vé dự Champions League, áp lực lên HLV 41 tuổi này nhiều khả năng sẽ gia tăng trong những tuần tới.

Rosenior tiếp tục: "Đây thực sự là một đêm vô cùng khó khăn. Đêm khó khăn nhất, không chỉ riêng ở CLB bóng đá tuyệt vời này, mà còn trong sự nghiệp của tôi. Một số điều tôi chứng kiến ​​hôm nay, tôi không bao giờ muốn thấy lại lần nào nữa.

Ngay cả việc bị cáo buộc là bỏ cuộc cũng là điều không thể chấp nhận được. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Tôi đang rất đau lòng. Điều đó không đại diện cho tôi. Điều đó cũng không đại diện cho CLB bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào và điều đó phải thay đổi, bắt đầu từ trận bán kết FA Cup vào Chủ nhật".