Carrick được yêu cầu triệu hồi ngôi sao giá 72 triệu bảng trở lại MU 21/04/2026 12:59

MU vẫn đang trên đà giành một vị trí trong tốp 5 Premier League và suất tham dự Champions League mùa giải tới. Quỷ đỏ đã giành được ba điểm với chiến thắng 1-0 vô cùng quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Chelsea cuối tuần qua, với pha lập công duy nhất trận của Matheus Cunha trước giờ nghỉ giữa hiệp đã ấn định chiến thắng 1-0 trên sân khách Stamford Bridge cho "quỷ đỏ" thành Manchester.

Manchester United còn 5 trận đấu nữa trong mùa giải quốc nội, với 3 trận diễn ra trên sân nhà Old Trafford, điều này mang lại cho họ lợi thế lớn để kết thúc mùa giải một cách ấn tượng. Trận đấu tiếp theo của "quỷ đỏ" là gặp Brentford vào tối thứ Hai (giờ Anh), cho phép họ có hơn một tuần nghỉ ngơi để giúp các ngôi sao bị chấn thương trở lại đội hình.

HLV tạm quyền Michael Carrick của Manchester United rất mong muốn chào đón sự trở lại của một số cầu thủ vắng mặt dài hạn trước khi mùa giải kết thúc, trong đó có Patrick Dorgu và Matthijs de Ligt.

Ca ngợi các học trò sau chiến thắng trước Chelsea, HLV tạm quyền của MU Carrick nói: "Các chàng trai xứng đáng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, và thành thật mà nói, các HLV cũng vậy, về việc lập kế hoạch và thích ứng trong vài ngày qua, đảm bảo mọi người đều ở trong trạng thái tốt nhất.

Vì vậy, có rất nhiều điều đáng tự hào tối nay. Đôi khi chúng ta có thể chơi tốt hơn một chút, nhưng tôi nghĩ đây là một trận đấu cần có kết quả và cuối cùng chúng ta đã làm được".

Dưới đây, tờ Mirror Football (Anh) mang đến những thông tin mới nhất từ ​​MU.

Carrick được yêu cầu triệu hồi cầu thủ được cho mượn trị giá 72 triệu bảng Anh

Carrick đã được yêu cầu đưa Rasmus Hojlund trở lại đội hình của MU sau quãng thời gian cho mượn thành công tại Napoli. Tiền đạo trẻ người Đan Mạch, người được MU chiêu mộ từ Atalanta vào năm 2023 với giá 72 triệu bảng Anh, đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại Serie A mùa giải này.

Cầu thủ 23 tuổi đã có 19 pha kiến ​​tạo bàn thắng mùa này, và Napoli có nghĩa vụ phải mua đứt Hojlund với mức phí khoảng 38 triệu bảng Anh nếu họ giành vé tham dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, huyền thoại của "quỷ đỏ" Ryan Giggs khẳng định rằng MU nên cho Hojlund thêm một cơ hội tại Old Trafford.

Khi được hỏi liệu anh có muốn bất kỳ ngôi sao nào đang được MU cho mượn trở lại đội hình hay không, cựu cầu thủ của MU Ryan Giggs nói trên chương trình Rio Ferdinand Presents: "Có lẽ là Hojlund, có lẽ vậy. Tôi nghĩ Hojlund không may mắn, cậu ấy chỉ là tiền đạo cắm duy nhất ở CLB.

Ai cũng kỳ vọng Hojlund sẽ vào sân và tỏa sáng. Tôi nghĩ Sesko có nhiều cơ hội hơn và ghi nhiều bàn hơn. Nhưng bạn không bao giờ biết trước được, nếu bạn có hai tiền đạo trẻ, đầy khát vọng và cạnh tranh nhau ở tuyến trên.

"Bạn thấy đấy, ở Manchester United, đó luôn là một điểm mạnh. Tôi cho rằng tập luyện khó hơn thi đấu, nếu bạn có các trung vệ của Manchester United ở một đầu sân kèm Sesko, trận đấu sẽ rất cạnh tranh".

2. Patrice Evra ngạc nhiên trước phong độ của ngôi sao Manchester United

Patrice Evra rất ngạc nhiên trước màn trình diễn ấn tượng của Matheus Cunha cho Manchester United. Tuyển thủ người Brazil chính là người hùng của trận đấu đêm thứ Bảy, với bàn thắng duy nhất của anh đã tạo nên sự khác biệt tại Stamford Bridge.

Cunha đã có 12 pha kiến ​​tạo bàn thắng cho đến nay trong mùa giải này và nhanh chóng trở thành cầu thủ được người hâm mộ yêu thích tại Old Trafford nhờ những màn ăn mừng và niềm đam mê dành cho CLB. Trong một lần xuất hiện trên kênh YouTube của Rio Ferdinand, cựu hậu vệ của MU Evra thừa nhận anh đã rất kinh ngạc trước sự sáng tạo của Cunha trong đội bóng.

Evra nói: "Về Cunha, tôi thực sự ngạc nhiên về cách cậu ấy đã thể hiện. Hãy nhớ, tôi đã nói chuyện với anh (Rio Ferdinand), trước khi Cunha ký hợp đồng với Manchester United, và anh nói rằng anh nghĩ Cunha cũng tạo ra nhiều cơ hội. Thực tế, bây giờ cậu ấy tạo ra rất nhiều cơ hội".

Rio Ferdinand luôn là một người hâm mộ Cunha, thừa nhận hồi tháng 10 năm 2025 rằng anh tin Cunha là "không thể cản phá" nếu đạt phong độ cao nhất.

Phát biểu sau chiến thắng của MU trước Liverpool tại Anfield, cựu tuyển thủ Anh Rio Ferdinand cho biết: "Tôi nghĩ Cunha đã chơi xuất sắc. Tôi nghĩ càng về cuối trận, đặc biệt là khi chúng tôi cần một người nào đó giúp chúng tôi có thêm thời gian và sự nghỉ ngơi, Cunha chính là người đó. Tôi chỉ nghĩ Cunha là một cầu thủ tuyệt vời. Một khi Cunha vào guồng, tôi nghĩ đôi lúc cậu ấy sẽ gần như không thể bị cản phá".