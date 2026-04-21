Arsenal có 73% cơ hội vô địch Premier League 21/04/2026 12:29

Arsenal đã gặp phải một trở ngại lớn trong hành trình chinh phục chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 22 năm khi để thua Manchester City với tỷ số 2-1 trên sân khách Etihad vào Chủ nhật, nhưng "pháo thủ" thành London vẫn đang nắm giữ vị trí dẫn đầu.

Arsenal vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Ngoại hạng Anh, bất chấp thất bại trước Man City. Các chuyên gia thống kê của Opta đã điều chỉnh dự đoán của họ sau chiến thắng 2-1 của Man City hôm Chủ nhật và đây là tin tốt cho những người hâm mộ Arsenal đang đau lòng.

Bàn thắng quyết định của Erling Haaland tại sân Etihad đã giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn ba điểm, tạo cơ hội cho Man City vượt qua Arsenal khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola còn trận đá bù với Burnley vào 2 giờ sáng thứ năm 23-4. Arsenal hiện đã thua bốn trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường và đang chao đảo ở thời điểm then chốt của mùa giải khi họ đang nỗ lực tìm kiếm chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm.

Arsenal đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch Premier League. ẢNH: OFFSIDE

Trong những tuần gần đây, HLV Mikel Arteta đã chứng kiến ​​đội bóng của mình thua trận chung kết Carabao Cup trước Man City, bị loại khỏi FA Cup bởi đội bóng hạng Nhất Southampton và phải chịu hai thất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, họ vẫn đang dẫn trước Man City 3 điểm và sẽ cố gắng trở lại đúng hướng khi tiếp đón Newcastle vào thứ Bảy.

HLV Arteta đã kêu gọi sự bình tĩnh sau thất bại trước Man City và số liệu thống kê của Opta cũng củng cố niềm tin của ông thầy người Tây Ban Nha rằng "pháo thủ" vẫn có thể vượt qua thử thách. Trước trận thua Man City, Arsenal được đánh giá có 85,2% cơ hội nâng cao chiếc cúp và con số đó chỉ giảm xuống còn 73% sau thất bại, trong khi cơ hội của Man City tăng từ 14,8% lên 27%.

Cả hai đội đều phải tham gia các giải đấu khác bên cạnh Premier League, với Arsenal đối đầu với Atletico Madrid ở bán kết Champions League, trong khi Manchester City sẽ gặp Southampton ở bán kết FA Cup vào thứ Bảy. Tuy nhiên, Opta tin rằng Arsenal vẫn có lợi thế đáng kể do lịch thi đấu còn lại khó khăn hơn cho Manchester City.

Năm trận đấu còn lại của Arsenal tại giải Ngoại hạng Anh đều gặp các đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng: Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley và Crystal Palace. Trong khi đó, Man City sẽ đối đầu với Everton (đang cạnh tranh suất dự cúp châu Âu), Bournemouth, Brentford và Aston Villa, cũng như Burnley và Crystal Palace.

Khi được hỏi về chức vô địch Premier League, HLV Mikel Arteta của Arsenal cho biết: "Tôi tin tưởng vào hôm nay, tôi tin tưởng vào thứ Tư, một tuần trước, bởi vì tôi gặp các cầu thủ mỗi ngày và tôi biết trình độ của chúng tôi. Nhưng hôm nay, nếu các cầu thủ cần được thuyết phục hơn, tôi nghĩ bây giờ họ đã được thuyết phục hơn rồi.

Họ đã bàn bạc về điều đó trong phòng thay đồ. Đây là một giải đấu hoàn toàn mới. Man City còn một trận chưa đấu. Chúng tôi đang có lợi thế ba điểm và năm trận còn lại. Vì vậy, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ. Chúng tôi biết mình khao khát chiến thắng đến mức nào và chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực".

Arteta vẫn tin tưởng Arsenal sẽ đăng quang giải Ngoại hạng Anh sau 22 năm. ẢNH: MIRROR/GETT

Khi được hỏi liệu chức vô địch Premier League có thể phụ thuộc vào hiệu số bàn thắng bại, với Arsenal đang có hiệu số +37 và Man City là +36, Arteta nói thêm: "Hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Đây là Ngoại hạng Anh. Trước hết, để giành chiến thắng trong một trận đấu ở giải đấu này, điều đó vô cùng khó khăn.

Ý tôi là, lịch thi đấu của cả hai đội đều sẽ rất khó khăn. Bạn biết đấy, lẽ ra chúng tôi đã có 80 hoặc 85 điểm như những mùa giải trước. Nhưng mùa này thì không. Chúng tôi sẽ chuẩn bị từng trận một, rút ​​kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra hôm nay và sẽ làm tốt hơn".