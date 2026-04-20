Arsenal vẫn chắc vô địch Premier League 20/04/2026 11:16

Manchester City hiện chỉ còn kém Arsenal 3 điểm trên bảng xếp hạng Premier League và còn một trận chưa đấu sau khi đánh bại Pháo thủ 2-1 tại sân Etihad. HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal vẫn tin tưởng họ có thể giành chức vô địch Ngoại hạng Anh ngay cả sau khi để thua trận đấu quyết định diễn ra tại Manchester City.

HLV Mikel Arteta của Arsenal đã thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ sau thất bại đầy tiếc nuối tại Etihad và thậm chí còn tuyên bố rằng ông càng tự tin hơn sau màn trình diễn đầy nỗ lực của đội bóng.

Man City có thể vươn lên dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng bại nếu thắng trận đấu bù với Burnley vào tối thứ Tư (giờ Anh), nhưng Arteta cho biết các cầu thủ của ông đã sẵn sàng cho cuộc đua giành chiến thắng trong 5 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Mikel Arteta vẫn giữ niềm tin về việc Arsenal sẽ vô địch Premier League. ẢNH: Press Association

HLV Mikel Arteta của Arsenal phát biểu sau trận thua Man City 1-2: “Nếu họ cần được thuyết phục thêm, tôi nghĩ giờ họ đã được thuyết phục hơn rồi. Họ đã bàn luận về điều đó trong phòng thay đồ. Đây là một giải đấu hoàn toàn khác. Man City còn một trận chưa đấu. Chúng tôi đang có lợi thế ba điểm và năm trận còn lại. Vì vậy, mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ.

Vì vậy, chúng tôi biết mình đã chiến thắng bao nhiêu và chúng tôi sẽ không dừng lại mà sẽ tiếp tục cố gắng, chắc chắn là vậy. Rõ ràng, họ rất thất vọng vì không giành được kết quả như mong muốn trong trận đấu này. Đó chính là cảm giác, bạn có thể nhận ra ngay họ đang nói về điều gì, và họ nói rằng được rồi, hôm nay chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội, nhưng giờ chúng ta có cơ hội lớn nhất trong năm trận đấu tiếp theo, vậy thì hãy làm thôi".

Kai Havertz đã gỡ hòa 1-1 cho Arsenal nhưng sau đó bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời ở phút 95 để giành lấy một điểm, điều mà lẽ ra đã thực sự xoay chuyển cục diện cuộc đua theo hướng có lợi cho pháo thủ thành London. Arsenal cũng hai lần sút bóng trúng cột dọc và khung gỗ, nhưng đội trưởng Martin Odegaard vẫn khẳng định họ có thể giành chức vô địch.

Arsenal đã thất bại trước Man City trong trận cầu "6 điểm". ẢNH; MIRROR/GETTY

Martin Odegaard nói: “Thất vọng vì không giành chiến thắng. Rõ ràng chúng tôi muốn có được kết quả tốt và hôm nay chúng tôi đã thực sự quyết tâm. Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay, chúng tôi đã gây áp lực rất tốt. Đặc biệt là trong hiệp hai, chúng tôi trông rất nguy hiểm, có nhiều cơ hội ghi bàn.

Những khác biệt nhỏ có thể quyết định một trận đấu như thế này và chúng tôi đã không đủ sắc bén trước khung thành, đó là lý do tại sao chúng tôi ra về tay trắng. Đó là bóng đá ở đẳng cấp này. Nó luôn luôn sẽ như vậy. Rất căng thẳng, rất khó khăn. Chi tiết nhỏ tạo nên sự khác biệt. Thật bực bội nhưng chúng tôi cũng đã có nhiều pha bóng tốt trong trận đấu. Giờ là lúc hướng tới trận đấu tiếp theo để vực dậy tinh thần".