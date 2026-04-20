Man City quật ngã Arsenal, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đảo chiều dữ dội 20/04/2026 08:41

(PLO)- Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh rạng sáng 20-4 đã nóng bừng trở lại sau chiến thắng cực kỳ quan trọng của Manchester City trước Arsenal trên sân Etihad.

Chiến thắng của Man City khiến cục diện trên đỉnh bảng xếp hạng thay đổi mạnh, đồng thời đẩy Arsenal vào thế phải căng mình chống đỡ trong những vòng còn lại ở giải Ngoại hạng Anh.

Trước khi bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải, Arsenal từng tạo ra khoảng cách khá an toàn với các đội bám đuổi. Thế nhưng sau cú sảy chân trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, lợi thế của thầy trò HLV Mikel Arteta đã bị thu hẹp đáng kể. Pháo thủ hiện vẫn đứng đầu với 70 điểm, song khoảng cách với Man City chỉ còn 3 điểm, trong khi đội bóng của Pep Guardiola vẫn chơi ít hơn một trận. Đó là chi tiết đủ khiến mọi dự báo về chức vô địch Ngoại hạng Anh phải thay đổi.

Trên sân nhà, Man City cho thấy hình ảnh của một đội bóng đã trở lại đúng thời điểm quyết định. Họ thi đấu chắc chắn, bản lĩnh và tận dụng rất tốt những thời cơ tạo ra. Rayan Cherki cùng Erling Haaland là hai cái tên ghi bàn cho đội chủ sân Etihad, còn Arsenal chỉ có được một pha lập công mang tính rút ngắn cách biệt của Kai Havertz.

Haaland cùng đồng đội Man City ngạo nghễ trong chiến thắng đại kình địch Arsenal. Ảnh: EPA.

Áp lực lúc này đang dồn về phía Arsenal. Đội bóng thành London vẫn nắm quyền tự quyết trên lý thuyết, nhưng quyền chủ động ấy đã trở nên mong manh hơn rất nhiều. Chỉ một cú vấp nữa, họ có thể trả giá đắt nếu Man City tiếp tục duy trì phong độ hiện tại.

Ở nhóm đua vé Champions League, tình hình cũng căng như dây đàn. Man United đang đứng thứ ba với 58 điểm, nhưng Aston Villa đã bám sát khi có cùng số điểm. Liverpool xếp thứ năm với 55 điểm và vẫn còn nguyên hy vọng chen chân vào tốp 4. Khoảng cách sít sao giữa các đội khiến cuộc chiến giành vé dự cúp châu Âu hứa hẹn còn nhiều biến động.

Phía dưới, khu vực tranh suất Europa League cũng rối tung. Chelsea đang có 48 điểm, ngang với Brentford và Bournemouth. Brighton bám ngay phía sau với 47 điểm, trong khi Everton cũng đã chạm mốc 47. Càng về cuối mùa, chỉ một trận thắng hay một trận thua cũng đủ làm thay đổi cả cụm xếp hạng.

Man United đánh bại Chelsea 1-0 để giữ vững tốp 3. Ảnh: EPA.

Ở đáy bảng, Tottenham vẫn chưa thoát hiểm. 1 điểm vừa giành được giúp Spurs có 31 điểm, nhưng họ vẫn đứng thứ 18 và kém West Ham đúng 1 điểm. Cuộc chiến trụ hạng vì thế đang trở thành cơn ác mộng thực sự với đội bóng thành London.