HLV Carrick gây bão vụ Rashford trở lại Man United 18/04/2026 14:38

(PLO)- Dù đang khoác áo Barcelona theo dạng cho mượn, tiền đạo người Anh Rashford vẫn để ngỏ khả năng trở lại Man United sau khi HLV tạm quyền Michael Carrick công khai từ chối loại trừ kịch bản này.

Marcus Rashford chưa khép lại nghiệp của mình tại Man United là chia sẻ của HLV Carrick, ngay lập tức làm dấy lên nhiều đồn đoán, nhất là trong bối cảnh tương lai của ngôi sao người Anh vẫn chưa được Barca chốt hạ.

Rashford đã không còn ra sân cho MU kể từ tháng 12-2024. Sau đó, anh rời đội theo dạng cho mượn, trước tiên là quãng thời gian cuối mùa ở Aston Villa, rồi tiếp tục chuyển sang Barcelona ở mùa giải hiện tại.

Tại Tây Ban Nha, chân sút 28 tuổi được đánh giá có màn thể hiện khá tích cực trong màu áo đội bóng đang dẫn đầu La Liga. Tuy vậy, khả năng Barca kích hoạt điều khoản mua đứt vẫn còn bỏ ngỏ, khiến tương lai của Rashford một lần nữa trở nên khó đoán trước kỳ chuyển nhượng hè.

Ngôi sao người Anh chơi ổn tại Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Nếu thương vụ mua đứt không được thực hiện, Rashford sẽ quay lại Man United, nơi anh vẫn còn hai năm hợp đồng. Tình hình càng đáng chú ý hơn khi mức lương của anh sẽ tăng thêm nếu đội chủ sân Old Trafford giành quyền dự Champions League mùa tới. Điều đó khiến mọi quyết định liên quan đến Rashford không còn đơn thuần là câu chuyện chuyên môn, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tài chính và nhân sự của CLB.

HLV Carrick giữ thái độ thận trọng khi nói về trường hợp này. Ông cho rằng những quyết định như vậy cần được đưa ra đúng thời điểm và hiện tại vẫn chưa có gì chính thức. Dù không xác nhận Rashford sẽ trở lại, cách trả lời của nhà cầm quân tạm quyền cho thấy cánh cửa vẫn chưa hề đóng lại. Đó chính là tín hiệu đủ để khiến người hâm mộ bắt đầu nghĩ đến một màn tái xuất bất ngờ của cầu thủ từng được xem là biểu tượng mới của Man United.

Rashford có thể tro744 về Old Trafford. Ảnh: EPA.

Trong lúc tương lai Rashford còn mờ mịt, MU vẫn phải tập trung cho cuộc đua phía trước. Trận gặp Chelsea đêm 18-4 mang ý nghĩa rất lớn trong tham vọng giành vé dự Champions League, cùng sự trở lại của Kobbie Mainoo càng làm “chảo lửa” Old Trafford thêm nóng.

Với riêng Rashford, mùa hè này có thể trở thành bước ngoặt quyết định là một cuộc ra đi vĩnh viễn, hay trở lại để viết lại câu chuyện dang dở với đội bóng thời thơ ấu.