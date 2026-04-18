Bất ngờ Ronaldo sang Indonesia huấn luyện đội DRX World Legends 18/04/2026 13:23

Huyền thoại người Brazil Ronaldo Nazario đã chính thức dập tắt mọi kỳ vọng khi xác nhận anh sẽ không ra sân trong trận đấu giữa DRX World Legends và Barcelona Legends trên sân Gelora Bung Karno vào tối 18-4 mà chỉ ngồi trên băng ghế huấn luyện.

Phát biểu trong buổi họp báo tại khách sạn Dharmawangsa, Nam Jakarta, Ronaldo thẳng thắn thừa nhận thể trạng hiện tại không còn cho phép anh thi đấu như xưa. Cựu danh thủ 50 tuổi cho biết đã rất lâu rồi anh không chơi một trận bóng đúng nghĩa.

Thay vì tập luyện với bóng, Ronaldo “béo” hiện chủ yếu chơi tennis và gần như không còn duy trì khả năng bứt tốc từng làm nên thương hiệu của mình. Ronaldo nói vui rằng ngày trước anh từng rất nhanh, còn bây giờ thì điều đó đã thuộc về quá khứ.

Dù không trực tiếp góp mặt trên sân, "Người ngoài hành tinh" vẫn đồng hành cùng DRX World Legends trong vai trò chỉ đạo. Đội bóng này vẫn sở hữu hàng loạt tên tuổi đình đám như Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Franck Ribery và David Silva, đủ sức tạo nên sức hút lớn cho màn so tài với dàn cựu sao Barcelona.

Huyền thoại Brazil cũng để ngỏ khả năng vào sân nếu đội bóng thật sự cần đến anh, nhưng cách nói nửa đùa nửa thật của Ronaldo cho thấy anh muốn đứng ngoài đường biên nhiều hơn. Anh thậm chí còn tự nhận mình giờ “không còn biết chơi bóng nữa”, một phát biểu khiến không khí buổi họp báo trở nên nhẹ nhàng và đầy tiếng cười.

Ronaldo đã giải nghệ từ năm 2011, khép lại sự nghiệp lẫy lừng kéo dài qua nhiều CLB lớn như Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid và AC Milan. Theo thống kê của Transfermarkt, anh ghi 330 bàn và có 82 kiến tạo sau 499 trận. Tài năng của ngôi sao Brazil chưa từng bị nghi ngờ, nhưng những chấn thương liên miên cũng chính là điều ngăn anh vươn đến một sự nghiệp còn vĩ đại hơn nữa.