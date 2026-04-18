4 phương án đội hình phòng ngự của MU trước Chelsea 18/04/2026 06:59

(PLO)- 4 phương án đội hình phòng ngự của MU trước Chelsea sau khi án treo giò của Harry Maguire được xác nhận.

Án treo giò của liên đoàn bóng đá Anh (FA) đối với Harry Maguire đồng nghĩa với việc anh sẽ bị cấm thi đấu trong chuyến làm khách của MU đến sân Stamford Bridge gặp Chelsea ở vòng 33 Premier League vào 2 giờ sáng mai 19-4, cùng với Lisandro Martinez đang bị treo giò và Matthijs de Ligt bị chấn thương.

Manchester United sẽ thiếu vắng Harry Maguire trong trận đấu với Chelsea, điều này khiến Michael Carrick phải đau đầu giải quyết bài toán hàng phòng ngự. Ngôi sao của Manchester United, Maguire, đã bị truất quyền thi đấu trong trận hòa 2-2 trên sân khách trước Bournemouth hồi tháng trước và ban đầu nhận án treo giò một trận.

Nhưng 27 ngày sau, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xác nhận rằng tuyển thủ Anh sẽ bị đình chỉ thi đấu thêm một trận nữa do hành vi lăng mạ trọng tài, qua đó loại Maguire khỏi trận đấu tại Stamford Bridge. Và Maguire không phải là vấn đề duy nhất của Carrick.

Lisandro Martinez, người thay thế Maguire trong trận thua thảm hại 2-1 trên sân nhà Old Trafford của MU trước Leeds United, đã nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực và sẽ vắng mặt trong ba trận đấu tiếp theo trừ khi "quỷ đỏ" kháng cáo thành công án phạt. Trong khi đó, Matthijs de Ligt vẫn đang bị chấn thương lưng và chưa thi đấu kể từ tháng 11 năm ngoái.

Điều đó đồng nghĩa với việc Carrick chỉ còn hai trung vệ được công nhận: Leny Yoro 20 tuổi và Ayden Heaven 19 tuổi. HLV tạm quyền của MU có thể lựa chọn tin tưởng vào các cầu thủ trẻ hoặc sử dụng những phương án sáng tạo trước cuộc đối đầu với Chelsea, trận đấu có thể quyết định liệu "quỷ đỏ" có giành vé tham dự Champions League mùa tới hay không.

Thông tin mới nhất là Yoro dính chấn thương không đi cùng MU đến London, khiến họ còn duy nhất trung vệ Heaven. Vẫn chưa rõ khả năng ra sân của Yoro, nhưng đặt trường hợp hàng thủ "quỷ đỏ" vẫn có trung vệ người Pháp, thì họ sẽ chơi với đội hình nào?

Giải pháp hiển nhiên

Trong 21 lần ra sân cho đội một kể từ khi gia nhập MU từ Arsenal, Heaven hiếm khi tỏ ra lạc lõng. Bình tĩnh trong phòng ngự và tự tin khi có bóng, việc đối đầu với một Chelsea đang sa sút phong độ sẽ không làm khó được cầu thủ trẻ này.

Heaven chỉ chơi khoảng 20 phút kể từ khi Carrick được bổ nhiệm, nhưng anh được cả Ruben Amorim và HLV tạm quyền trước đó là Darren Fletcher tin tưởng. Diogo Dalot và Luke Shaw nhiều khả năng sẽ đá chính ở vị trí hậu vệ cánh, vì vậy việc đặt niềm tin vào Heaven đá cặp cùng Yoro sẽ gây ra ít xáo trộn nhất.

Hàng phòng thủ: Dalot, Yoro, Heaven, Shaw

2. Vai trò của Luke Shaw

Vốn là một hậu vệ trái, Shaw không hề xa lạ với việc chơi ở vị trí trung tâm hàng thủ của MU. Khi được yêu cầu, cầu thủ 30 tuổi này chủ yếu chơi ở cánh trái trong sơ đồ ba hậu vệ.

Nếu Shaw có thể đá cặp với Yoro, anh sẽ mang lại kinh nghiệm và sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Do đó, Dalot sẽ chơi ở vị trí hậu vệ trái, trong khi Noussair Mazraoui, người đã đá chính trong trận gặp Leeds United, sẽ chơi ở vị trí hậu vệ phải.

Hàng phòng ngự: Mazraoui, Yoro, Shaw, Dalot

3. Casemiro xuống đá trung vệ

Điều này nghe có vẻ bất thường, nhưng Casemiro cũng có kinh nghiệm đá trung vệ cho cả Manchester United và CLB cũ của anh là Real Madrid. Cầu thủ người Brazil đã có tổng cộng 13 lần ra sân ở vị trí trung vệ, gần đây nhất là vào năm 2024 dưới thời Erik ten Hag .

Những gì Casemiro thiếu về tốc độ, anh có thể bù đắp bằng khả năng đọc trận đấu và tầm nhìn bao quát gần như toàn bộ sân so với các tiền vệ khác. Tuy nhiên, MU sẽ mất đi những phẩm chất tấn công của Casemiro trong các pha bóng mở và điều đó có thể đồng nghĩa với việc Manuel Ugarte đang gặp khó khăn sẽ giữ được vị trí của mình ở hàng tiền vệ.

Hàng phòng ngự: Dalot, Yoro, Casemiro, Shaw

4. Hồi tưởng về Amorim

Cuối cùng, hãy nói thẳng ra: sơ đồ ba trung vệ. Amorim chưa bao giờ thay đổi hệ thống này trong suốt 14 tháng khó khăn dẫn dắt MU, nhưng các cầu thủ "quỷ đỏ" thành Manchester đã không thể thích nghi được với nó.

Nhưng đôi khi hoàn cảnh bắt buộc và kinh nghiệm của Mazraoui ở vị trí trung vệ cánh có thể rất hữu ích. Tuy nhiên, chúng ta sẽ rất ngạc nhiên nếu Carrick thay đổi sơ đồ chiến thuật ưa thích của mình, không phải là 4-2-3-1.

Hàng phòng thủ: Mazraoui, Yoro, Shaw