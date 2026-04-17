Bị chê thua Messi, Ronaldo có hành động âm thầm gây sốc 17/04/2026 13:26

Gary Lineker là một trong những huyền thoại thực sự của bóng đá Anh, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng hâm mộ ông, và với suy nghĩ đó, Cristiano Ronaldo được cho là thuộc nhóm người thứ hai.

Gary Lineker tin rằng Cristiano Ronaldo đã bỏ theo dõi ông trên mạng xã hội vì ông nói Lionel Messi là cầu thủ giỏi hơn Ronaldo. Cuộc tranh luận Messi và Ronaldo là một trong những cuộc cãi vã không có hồi kết trong bóng đá.

Hai siêu sao bóng đá này sở hữu tổng cộng 13 Quả bóng vàng, trong đó Messi giành được 8 và Ronaldo giành được 5 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Tuy nhiên, Lineker, người đã có nhiều năm thi đấu cho Barcelona, ​​thường xuyên bày tỏ niềm tin rằng Messi là người xuất sắc hơn cả ông và Ronaldo.

Ronaldo thường xuyên tuyên bố anh tin thành tích của mình vượt trội hơn Messi và đã từng nói như vậy trước đây. Chính vì lý do này mà Lineker tin rằng ngôi sao hiện đang thi đấu cho Al Nassr đã chọn cách bỏ theo dõi ông trên mạng xã hội.

Gary Lineker bị Ronaldo hủy theo dõi trên mạng xã hội. ẢNH: Spotify/The Rest is Football

Trong chương trình podcast Rest is Football, Gary Lineker tiết lộ, "Cristiano Ronaldo không thích tôi lắm. Tôi không làm Ronaldo khó chịu bởi bất cứ điều gì tôi nói về anh ấy cả. Ngoài việc tôi thành thật và nghĩ rằng nhìn chung Messi là một cầu thủ bóng đá giỏi hơn, thì việc Ronaldo bỏ theo dõi tôi trên Instagram cũng là một vấn đề. Tôi sẽ vượt qua chuyện này thôi".

Sau khi lời bình luận đó khiến hai người dẫn chương trình cùng Lineker là Alan Shearer và Micah Richards bật cười, Lineker nói thêm một cách hài hước: "Tôi sẽ luôn quý mến Cristiano Ronaldo. Tôi đã gặp anh ấy nhiều lần rồi. Tôi biết anh ấy đang giận tôi. Nhưng không sao. Và nhân tiện… Cristiano Ronaldo à… hãy gọi cho tôi nhé. Chúng ta hãy làm bạn lại đi".

Khi nói đến việc ai giỏi hơn giữa mình và Messi, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha không hề ngại ngần bày tỏ quan điểm. Tháng Hai năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Tây Ban Nha, Ronaldo đã giải thích cặn kẽ lý do tại sao anh tin rằng mình là siêu sao xuất sắc hơn Messi.

Cristiano Ronaldo nói với đài truyền hình LaSexta: "Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Tôi chưa từng thấy ai giỏi hơn tôi trong lịch sử bóng đá, và tôi đang nói sự thật từ tận đáy lòng mình. Tôi đang nói về các con số. Tôi nghĩ mình là cầu thủ toàn diện nhất từng tồn tại. Theo tôi, đó chính là tôi. Tôi làm tốt mọi thứ trong bóng đá: đánh đầu, đá phạt, chân trái. Tôi nhanh nhẹn. Tôi mạnh mẽ.

Một điều là gu thẩm mỹ. Nếu bạn thích Messi, Pele, Maradona, tôi hiểu và tôn trọng điều đó, nhưng nói Ronaldo thì chưa đủ… Tôi là người hoàn thiện nhất. Tôi chưa từng thấy ai giỏi hơn mình, và tôi nói điều này từ tận đáy lòng".

Cuộc tranh luận không hồi kết về việc Ronaldo và Messi ai giỏi hơn. ẢNH: AFP

Sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Al Wasl tại AFC Champions League năm ngoái, Cristiano Ronaldo cũng nói thêm: "Ai là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử? Đó là vấn đề về số liệu. Chấm hết.

Ai là cầu thủ trong lịch sử ghi nhiều bàn thắng nhất bằng đầu, bằng chân trái, bằng phạt đền và bằng đá phạt? Hôm trước tôi xem lại, và dù không thuận chân trái, tôi vẫn nằm trong top 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất bằng chân trái trong lịch sử và cả bằng đầu, bằng chân phải và bằng phạt đền nữa. Tất cả đều vậy".