Messi thực hiện động thái gây sốc: UE Cornella là ai? 17/04/2026 12:38

(PLO)- Lionel Messi mua 1 CLB bóng đá riêng của mình trong một động thái gây sốc, theo thông báo chính thức được phát hành.

Đó là bình luận của tờ Mirror (Anh) sau khi Lionel Messi chính thức trở thành ông chủ đội bóng. Tầm ảnh hưởng của David Beckham dường như đang lan tỏa sang Lionel Messi, khi ngôi sao của Inter Miami đang chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ bằng việc mua lại một CLB của riêng mình.

Lionel Messi đã nối gót David Beckham bằng cách mua CLB bóng đá riêng của mình. Siêu sao người Argentina được nhiều người coi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của môn thể thao vua, hiện đang gặt hái thành công ở giai đoạn cuối sự nghiệp tại Inter Miami.

Beckham đã thực hiện quyền chọn thành lập CLB tại Mỹ vào năm 2014, trước khi lập CLB Inter Miami vào năm 2018. Trong những năm qua, Inter Miami đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể tại MLS, giành chức vô địch Leagues Cup năm 2023 trước khi vô địch MLS.

Hơn nữa, CLB này cũng đã thu hút được một số ngôi sao đẳng cấp thế giới kể từ khi thành lập, từ Messi cho đến những cái tên như Sergio Busquets, Luis Suarez và Jordi Alba. Và giờ đây, dường như Messi đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp huy hoàng của mình bằng việc mua lại UE Cornella ở giải hạng ba Tây Ban Nha.

David Beckham là đồng chủ sở hữu Inter Miami. ẢNH: MIRROR/GETTY

Có trụ sở tại Catalonia, giống như thành phố Barcelona thân yêu nơi anh đã trải qua 17 năm sự nghiệp thi đấu, Messi được cho là đã mua 100% cổ phần của Cornella, có nghĩa là anh sẽ sở hữu hoàn toàn CLB.

Một tuyên bố chính thức thông báo về thương vụ mua lại có nội dung: "UE Cornella thông báo rằng cầu thủ bóng đá người Argentina và người từng 8 lần giành Quả bóng vàng Leo Messi đã chính thức mua lại CLB, trở thành chủ sở hữu mới của CLB vùng Baix Llobregat.

Động thái này củng cố mối quan hệ mật thiết của Messi với Barcelona và cam kết của anh đối với sự phát triển thể thao và tài năng địa phương ở Catalonia - một mối liên hệ bắt nguồn từ những năm tháng anh thi đấu cho FC Barcelona và được duy trì cho đến nay. Được thành lập vào năm 1951, UE Cornella là một trong những CLB có truyền thống lâu đời nhất trong bóng đá Catalan, cũng như ở cấp quốc gia.

Xuyên suốt lịch sử của mình, CLB đã tạo nên dấu ấn thông qua học viện đào tạo trẻ mạnh mẽ và khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất của bóng đá bán chuyên nghiệp Tây Ban Nha, trở thành một hình mẫu trong việc phát triển tài năng trẻ.

Nhiều cầu thủ đã vươn lên đỉnh cao của bóng đá quốc gia và quốc tế đều trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, bao gồm thủ môn người Tây Ban Nha và Arsenal, David Raya; Jordi Alba, cựu đồng đội của Messi tại cả FC Barcelona và Inter Miami; Gerard Martin, một trong những cầu thủ nổi bật gần đây của FC Barcelona sau quá trình phát triển thành hậu vệ đội một; Javi Puado, đội trưởng của RCD Espanyol và tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha; tuyển thủ quốc gia Senegal, Keita Balde, với kinh nghiệm dày dặn tại các giải đấu hàng đầu châu Âu; Aitor Ruibal, một trong những đội trưởng hiện tại của Real Betis Balompie; và Ilie Sánchez, nhà vô địch MLS và hai lần được chọn vào đội hình All-Star của MLS.

Tất cả họ - cùng với nhiều người khác đã tiếp tục xây dựng sự nghiệp chuyên nghiệp - phản ánh sức mạnh và sự thành công của mô hình phát triển của CLB. Sự cam kết của Messi đối với tài năng trẻ cũng được thể hiện qua cấu trúc đào tạo trẻ vững mạnh của CLB, với các đội bóng cạnh tranh ở các hạng mục trẻ hàng đầu ở cả cấp quốc gia và khu vực.

Sự cam kết này cũng được đội trưởng đội tuyển Argentina thể hiện thông qua các sáng kiến ​​phát triển cầu thủ trẻ khác, chẳng hạn như Messi Cup - một giải đấu được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái tại Miami, với sự tham gia của tám đội bóng U-16 hàng đầu thế giới (Newell's Old Boys, Inter Milan, River Plate, Inter Miami, Atletico de Madrid, Chelsea FC, Manchester City và FC Barcelona).

Sự xuất hiện của Leo Messi đánh dấu sự khởi đầu của một chương mới trong lịch sử CLB, nhằm thúc đẩy sự phát triển cả về thể thao và thể chế, củng cố nền tảng và tiếp tục đầu tư vào tài năng. Dự án được dẫn dắt bởi tầm nhìn dài hạn và kế hoạch chiến lược kết hợp tham vọng, tính bền vững và mối liên hệ chặt chẽ với cội nguồn địa phương".

Messi đã là chủ sở hữu một đội bóng. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sau khi gia nhập từ Newell's Old Boys trong những năm đầu sự nghiệp, Lionel Messi đã vượt qua hệ thống đào tạo trẻ của Barcelona và được lên đội một vào năm 2004. Anh đã có 17 năm gắn bó với gã khổng lồ La Liga, ghi được 672 bàn thắng và 303 pha kiến ​​tạo trong 778 lần ra sân - và vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội chủ sân Camp Nou.

Lionel Messi cũng sở hữu một bộ sưu tập đáng nể gồm bảy Quả bóng vàng, 10 chức vô địch La Liga, 14 cúp quốc nội và bốn chức vô địch Champions League trước khi chuyển đến Paris Saint-Germain vào năm 2021. Sau khi giành thêm một Quả bóng vàng, hai chức vô địch Ligue 1 và một Siêu cúp Pháp, siêu sao người Argentina gia nhập Inter Miami vào năm 2023.

Với hợp đồng còn hiệu lực đến năm 2028, Messi không hề có dấu hiệu chậm lại. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ngôi sao sinh ra ở Rosario này có trở lại đội tuyển Argentina mùa hè này để giúp họ bảo vệ chức vô địch World Cup đã giành được cách đây bốn năm khi giải đấu mới diễn ra ở Bắc Mỹ hay không.