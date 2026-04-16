MU nhận phản hồi về đơn kháng cáo thẻ đỏ của Martinez 16/04/2026 12:50

Lisandro Martinez đã nhận thẻ đỏ vì hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewin trong trận thua 1-2 của MU trước Leeds United ngay trên sân nhà Old Trafford tại Premier League. Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Peter Walton khẳng định MU đang "lãng phí thời gian" trong việc kháng cáo thẻ đỏ của Lisandro Martinez.

Sau khi sự việc ban đầu không được chú ý, trọng tài Paul Tierney được yêu cầu xem lại màn hình VAR bên sân để xem xét tình huống kỹ hơn. Chỉ trong vòng một phút, Tierney đã quyết định phạt Martinez vì hành vi bạo lực và rút thẻ đỏ trực tiếp cho cầu thủ người Argentina.

HLV tạm quyền của MU Michael Carrick đã gọi quyết định này là "gây sốc" và "tệ hại" trong bình luận sau trận đấu và cho rằng MU sẽ kháng cáo quyết định truất quyền thi đấu. Theo các báo cáo, MU đã gửi đơn kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA) và Hiệp hội Trọng tài Chuyên nghiệp (PGMOL) với hy vọng Martinez sẽ có thể ra sân trong chuyến làm khách đến Chelsea vào thứ Bảy.

Trung vệ của MU Martinez có hành vi giật tóc Calvert-Lewin. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cựu trọng tài Walton tin chắc Manchester United sẽ không đạt được gì với hướng hành động này. Walton nói với tờ The Times (Anh): "Tôi có thể nói với Michael Carrick rằng ông ấy đang lãng phí thời gian khi kháng cáo thẻ đỏ của Martinez. HLV trưởng của Manchester United không có cơ hội thành công.

Một người quan sát có cái nhìn sắc sảo có thể cho rằng thời gian và sức lực của Carrick sẽ được sử dụng hiệu quả hơn nếu nói chuyện với Matheus Cunha về chiếc thẻ vàng mà anh ấy nhận được trong trận đấu vì hành vi giả vờ ngã. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu chúng ta thấy hành vi giật tóc tại vòng chung kết World Cup mùa hè này: trọng tài sẽ rút thẻ đỏ".

Để thẻ đỏ được hủy bỏ, MU phải chứng minh trọng tài Tierney đã mắc sai lầm khi truất quyền thi đấu của Martinez. Tuy nhiên, vì Liên đoàn bóng đá Anh (FA) coi việc giật tóc là hành vi bạo lực, nên dự kiến ​​cựu cầu thủ Ajax này sẽ bị treo giò ba trận, đồng nghĩa với việc Martinez có khả năng bỏ lỡ các trận đấu sắp tới với Chelsea, Brentford và Liverpool.

Martinez khó thoát án phạt treo giò 3 trận. ẢNH: MIRROR/GETTY

Carrick tỏ ra bối rối sau trận thua trước Leeds United và rõ ràng là rất thất vọng khi đưa ra nhận định về việc Martinez bị truất quyền thi đấu. "Đó là một trong những quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng thấy", HLV Carrick của MU nói, "Calvert-Lewin có thể giơ tay vào mặt Licha (Martinez) và rồi bị đuổi khỏi sân. Đó không phải là kéo, không phải là giằng co, không phải là hành động hung hăng. Martinez chỉ chạm vào đối thủ và bị đuổi. Anh ta mất thăng bằng và đang vật lộn. Chúng ta phải cẩn thận với hướng đi của trận đấu. Đó là một quyết định gây sốc, hoàn toàn gây sốc".

Manchester United hiện vẫn đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn Chelsea 7 điểm (đội đang đứng thứ sáu và chỉ cách vị trí dự Champions League một chút). Tuy nhiên, Quỷ đỏ có thể nới rộng khoảng cách với Chelsea lên tới 10 điểm nếu giành chiến thắng tại Stamford Bridge cuối tuần này.