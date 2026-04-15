MU tạm dừng gia hạn với Carrick sau diễn biến bất ngờ 15/04/2026 13:45

Theo các nguồn tin, MU đang xem xét lại việc đề nghị Michael Carrick làm HLV trưởng lâu dài. "Quỷ đỏ" thành Manchester đang cân nhắc thay đổi quyết định về việc bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức. MU đã chọn Carrick làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải này hồi tháng Giêng sau sự ra đi của Ruben Amorim, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Kể từ đó, Carrick đã dẫn dắt MU lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, điều này giúp đội chủ sân Old Trafford có vị thế vững chắc để giành vé tham dự Champions League mùa tới khi chỉ còn sáu trận đấu nữa.

Trong vài tháng qua, đã có rất nhiều đồn đoán về việc liệu Carrick có thể được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức của Manchester United vào mùa hè này hay không, và giờ đây đã có thông tin cập nhật mới nhất về suy nghĩ của ban lãnh đạo Old Trafford.

Carrick vẫn chưa chắc trở thành HLV trưởng chính thức của Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo tờ i Paper, MU đã gần như chắc chắn sẽ đề nghị Carrick đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của CLB một cách lâu dài. Tuy nhiên, bản báo cáo cho rằng thông tin Andoni Iraola sắp rời khỏi vị trí HLV của Bournemouth vào mùa hè này đang khiến Quỷ đỏ phải xem xét lại các lựa chọn của mình.

Iraola đã được đồn đoán sẽ đảm nhiệm vị trí HLV trưởng của Manchester United trong nhiều tháng qua, và HLV 43 tuổi này sẽ rời khỏi sân đội chủ sân Vitality khi hợp đồng của ông hết hạn vào cuối mùa giải. Vẫn còn phải chờ xem Manchester United sẽ đưa ra quyết định gì về hướng đi của CLB từ mùa hè, và kết quả của mùa giải nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận.

Mục tiêu hiện tại của Carrick là cần phải dẫn dắt Manchester United giành vé dự Champions League mùa giải tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

MU hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và bằng điểm với Aston Villa, đội đang đứng thứ tư, sau trận thua 2-1 trước Leeds United. Liverpool hiện xếp thứ năm, kém ba điểm so với MU, trong khi Chelsea xếp thứ sáu, kém bảy điểm và hiện đang nằm ngoài nhóm dự Champions League.

Iraola không phải là HLV duy nhất ở Premier League sắp rời bỏ công việc hiện tại giữa những tin đồn liên quan đến việc ông được gắn bó với ghế nóng của Manchester United. HLV Oliver Glasner được đồn đoán là một ứng cử viên khác, và ông cũng đã tuyên bố sẽ rời Crystal Palace khi hợp đồng của mình hết hạn vào cuối mùa giải.