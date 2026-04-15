MU chuẩn bị đệ đơn yêu cầu hủy bỏ án phạt 15/04/2026 13:15

Ngôi sao của MU Lisandro Martinez đã bị truất quyền thi đấu trong trận thua sốc 1-2 của Quỷ đỏ trước Leeds United tại Old Trafford ở vòng 32 Premier League và ban lãnh đạo của đội bóng áo đỏ thành Manchester chuẩn bị đệ đơn yêu cầu hủy bỏ án phạt này, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Manchester United sẽ kháng cáo thẻ đỏ "gây sốc" của Lisandro Martinez trong trận đấu với Leeds United. Hậu vệ người Argentina Martinez đã bị đuổi khỏi sân Old Trafford vì hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewin.

Martinez hiện đối mặt với án treo giò ba trận và có khả năng bỏ lỡ các trận đấu sắp tới cùng MU gặp Chelsea, Brentford và Liverpool. Nhưng MU quyết tâm có sự góp mặt của trung vệ này trong giai đoạn cuối mùa giải để hướng tới mục tiêu giành một suất tham dự Champions League mùa tới.

Martinez không hiểu vì sao trọng tài rút thẻ đỏ đuổi anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Theo tờ The Telegraph (Anh), MU sẽ kháng cáo lên Premier League với hy vọng thẻ đỏ của Martinez sẽ được hủy bỏ. Một người rất muốn thấy lệnh cấm này bị hủy bỏ là HLV tạm quyền của MU Michael Carrick, người đã vô cùng tức giận trước quyết định đuổi hậu vệ này ra khỏi sân.

Phát biểu sau trận thua của Manchester United trước Leeds United, HLV Michael Carrick nói: "Đó không phải là kéo, không phải là giật, không phải là hành động hung hăng, Martinez chỉ chạm vào tóc và bị đuổi khỏi sân. Tệ hơn nữa là Martinez bị đuổi sau khi VAR xem xét lại. Thật sốc.

Martinez mất thăng bằng, cậu ấy vô tình chạm vào phía sau tóc khiến búi tóc bị tuột ra và trông như thế nào - tôi thậm chí không biết nó trông như thế nào nữa. Đây là trận thứ hai liên tiếp chúng tôi bị trọng tài đưa ra quyết định bất lợi như vậy, nhưng trận này là một trong những quyết định tệ nhất mà tôi từng chứng kiến".

Cựu hậu vệ của Liverpool, Jamie Carragher, đã đưa ra ý kiến ​​của mình về quyết định trên và cho rằng Martinez không nên bị truất quyền thi đấu.

Carragher nói: "Martinez đang lao tới tranh bóng và gần như là vật lộn. Cậu ấy cố gắng nắm lấy thứ gì đó và đã vướng vào phía sau tóc của đối thủ, có thể cậu ấy cố bám lấy, có thể là tóc hoặc bất cứ thứ gì khác. Martinez giữ được tóc trong khoảng nửa giây.

Chúng ta nghe Howard Webb (trưởng ban trọng tài bóng đá Anh) nói: "Trò chơi này muốn gì?". Tôi không nghĩ bất kỳ người hâm mộ bóng đá, HLV hay cầu thủ nào lại nghĩ "đó là thẻ đỏ". Mọi người nhìn vào đó và nghĩ "ôi trời, đó không phải là thẻ đỏ, hãy cư xử cho đúng mực"".

Ngôi sao của MU Martinez sẽ bị treo giò 3 trận vì thẻ đỏ. ẢNH: MIRROR/GETTY

Huyền thoại của Manchester United, Roy Keane, cũng đưa ra nhận định của mình và cho rằng ông có thể hiểu lý do Martinez bị đuổi khỏi sân và quyết định đó "khá khắc nghiệt". Keane nói thêm: "Tôi có thể hiểu từ cả hai phía và khi bạn coi đó là hành vi bạo lực, thì cảm giác nó thực sự khắc nghiệt. Nhưng chúng ta đã thấy những cầu thủ khác bị đuổi khỏi sân. Điều đó thật khắc nghiệt, nhưng nếu đó là luật của trò chơi, thì bạn phải chấp nhận".

Lisandro Martinez, 28 tuổi, đã ra sân 15 trận ở Premier League cho MU mùa này, sau khi bị ảnh hưởng bởi chấn thương đầu gối và bắp chân trong suốt mùa giải đầy biến động của đội chủ sân Old Trafford.