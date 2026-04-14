Newcastle đưa ra quyết định về việc sa thải HLV Howe sau tranh cãi lớn 14/04/2026 12:29

Newcastle United phải đối mặt với một cuộc điều tra căng thẳng sau trận đấu khi họ rời sân Selhurst Park hôm Chủ nhật sau thất bại 2-1 trước Crystal Palace ở vòng 32 Premier League, với những câu hỏi được đặt ra về vị trí của HLV Eddie Howe, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Ban huấn luyện của Newcastle United đã lập tức tiến hành phân tích sau trận đấu, nhưng vị trí của Eddie Howe được cho là không bị đe dọa, Mirror khẳng định. Sau khi Howe gửi lời chào đến các cổ động viên Newcastle đến Crystal Palace cổ vũ sau trận thua 2-1, trợ lý HLV Graeme Jones và Howe đã có cuộc thảo luận sôi nổi khi họ tiến về phía đường hầm.

Những cầu thủ dự bị không được sử dụng, bao gồm Dan Burn và Kieran Trippier , cùng với những người như Nick Woltemade, Jacob Ramsey và Yoane Wissa, đã tham gia một buổi tập ngắn với đội ngũ huấn luyện thể lực, do đó đã bỏ lỡ buổi họp ngắn với Howe trong các phòng thay đồ tại Selhurst.

Trong suốt trận đấu, Tino Livramento - người đã mắc lỗi dẫn đến bàn gỡ hòa và có màn trình diễn dưới mức trung bình - đã được gọi đến khu vực huấn luyện để xin chỉ đạo, nhưng dường như anh không bị thuyết phục bởi những gì được truyền đạt bởi HLV chuyên về các tình huống cố định Martin Mark và Jones. Trợ lý HLV Jones đã bị bắt gặp ra hiệu mạnh mẽ với Livramento trong một cuộc tranh cãi gay gắt ở hiệp hai.

Tương lai của HLV Howe tại Newcastle tạm thời vẫn được đảm bảo. ẢNH: CAMERA SPORTS

Trong buổi họp báo, HLV trưởng của Newcastle Howe đã thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã không tiếp thu được những chỉ dẫn đã được đưa ra. Được biết, cách tiếp cận của đội khi dẫn trước 1-0 đã được xem xét kỹ lưỡng trước khi Howe giải thích thêm trước công chúng sau trận đấu.

Sau khi chứng kiến ​​đội bóng của mình gần như phớt lờ chỉ đạo và để thua một trận đấu quan trọng, BHL của Newcastle dự kiến sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ về việc buộc các cầu thủ tuân thủ chỉ đạo trên sân trong các buổi tập tuần này. Các nguồn tin ban đầu từ những người thân cận với CLB Newcastle cho thấy mọi việc sẽ diễn ra "như thường lệ" trước trận đấu trên sân nhà gặp AFC Bournemouth vào thứ Bảy, theo tờ ChronicleLive đưa tin.

Mặc dù một thất bại nữa của Newcatle trước Bournemouth sẽ làm dấy lên nhiều đồn đoán xung quanh tương lai của HLV Howe, nhưng thực tế là Newcastle sẽ phải trả hàng triệu bảng Anh để chấm dứt hợp đồng của ông ngay bây giờ. Trong khi đó, tờ The Athletic (Anh) đưa tin Howe vẫn nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo CLB và họ có kế hoạch xem xét lại tình hình vào mùa hè.

Các chủ sở hữu của Newcastle thuộc tập đoàn PIF đang theo dõi diễn biến sự việc từ xa nhưng Giám đốc điều hành CLB David Hopkinson vẫn thường xuyên trao đổi tình hình trực tiếp tại CLB.

HLV Howe chia sẻ: "Tôi đã nói nhiều lần rằng đó không phải là chỉ thị chiến thuật mà chúng tôi đưa ra cho các cầu thủ. Chúng tôi không muốn dẫn trước 1-0 rồi chuyển sang lối chơi phòng ngự, nhưng chúng tôi đã làm vậy, nên tôi không thể nói là điều đó không xảy ra. Nhưng nếu đã phòng ngự, chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn và chúng tôi đã để lọt một vài cơ hội. Chúng tôi vẫn dễ bị tổn thương vào cuối trận và điều đó vô cùng đáng thất vọng".

Newcastle đã để mất 25 điểm sau khi họ có bàn thắng trước. ẢNH: OFFSIDE

Sau trận thua derby 2-1 trước Sunderland, Howe đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Hopkinson, mặc dù HLV của Newcastle nhấn mạnh đây chỉ là cuộc họp thông thường chứ không phải do thua trận derby gây ra. Đã có những đồn đoán rằng Howe sẽ từ chức ngay khi mất đi sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ Newcastle, mặc dù ông vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận người hâm mộ nhất định.

Nếu tình hình không thay đổi, một giả thuyết cho rằng có thể Howe sẽ tự nguyện chia tay Newcastle, nhưng ngược lại, Howe vẫn có thể lật ngược tình thế trong sáu trận đấu cuối cùng của mùa giải. Một bài đăng ngắn trên X từ hội cổ động viên Newcastle United chỉ đơn giản nói: "Chúng tôi mất 25 điểm sau khi ghi bàn vươn lên dẫn trước. Không thể chấp nhận được".

Hiện tại, Newcastle đang kém Everton 5 điểm, đội bóng đang đứng thứ tám Premier League và có khả năng giành được một suất tham dự Europa Conference League. Sau trận đấu, Howe cũng thừa nhận ông đã tung ra một "đội hình trẻ" nhưng từ chối lấy đó làm lý do bào chữa. Tuy nhiên, điều này cho thấy những cầu thủ như Burn và Trippier có thể được đưa trở lại đội hình xuất phát sau khi Sven Botman và Livramento gặp khó khăn trong trận đấu với Crystal Palce.