Quyết định treo giò ngôi sao của MU là không thể đảo ngược 14/04/2026 12:04

(PLO)- Lisandro Martinez bị đuổi khỏi sân vì hành vi giật tóc trong trận thua sốc 1-2 của MU trước Leeds United và Gary Neville đưa ra nhận định thẳng thắn.

Lisandro Martinez đã bị truất quyền thi đấu trong hiệp hai trận đấu giữa MU thua Leeds United 1-2 ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 32 Premier League vào hôm nay 14-4. Huyền thoại của "quỷ đỏ" Gary Neville tin rằng Lisandro Martinez biết mình đang làm gì sau khi bị trọng tài rút thẻ đỏ. Trung vệ người Argentina đã bị đuổi khỏi sân vì hành vi giật tóc Dominic Calvert-Lewin.

Sự việc xảy ra trong hiệp hai, khi đội bóng của HLV Daniel Farke đã dẫn trước Manchester United 2-0 nhờ hai bàn thắng của Noah Okafor trong 45 phút đầu tiên. Pha kéo áo không được phát hiện ngay lập tức, nhưng sau đó người ta nhận ra rằng VAR đang tiến hành kiểm tra.

Sau khi trận đấu bị tạm dừng, trọng tài Paul Tierney được cử đến màn hình theo dõi tình huống để xem lại pha bóng, và sau đó ông đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho Martinez. Cầu thủ người Argentina sẽ phải nhận án treo giò ba trận.

Trong lúc bình luận trận đấu, huyền thoại của MU Gary Neville nói: "Bạn sẽ không thoát tội nếu giật tóc". Rồi ông tiếp tục: "Martinez trông có vẻ bối rối và hoang mang. Nhưng ngày nay, giật tóc sẽ bị phạt thẻ đỏ. Anh ta biết mình đang làm gì".

Trong khi đó, Trung tâm Trận đấu Ngoại hạng Anh xác nhận: "Sau khi xem xét VAR, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho Martínez vì hành vi bạo lực". Và trong thông báo với khán giả trên sân Old Trafford, trọng tài Tierney nói: "Sau khi xem xét, cầu thủ số 6 của Manchester United phạm lỗi giật tóc - hành vi bạo lực. Quyết định cuối cùng là thẻ đỏ".

Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp tại Ngoại hạng Anh mà MU có cầu thủ bị truất quyền thi đấu, trong khi Martinez cũng bị đuổi khỏi sân vì hành vi giật tóc, giống như Michael Keane. Trung vệ của Everton Keane đã nhận thẻ đỏ trong hiệp hai trận hòa 1-1 với Wolverhampton Wanderers hồi tháng Giêng.

Một đơn kháng cáo từ Everton đã được gửi lên Liên đoàn bóng đá Anh (FA) để phản đối cả quyết định đuổi Keane và mức độ nghiêm khắc của hình phạt đối với hành vi được cho là bạo lực. Tuy nhiên, đơn kháng cáo đó đã bị bác bỏ bởi một hội đồng gồm ba người, trong đó có các cựu cầu thủ. Từ tiền lệ đó cho thấy, quyết định treo giò 3 trận đấu sắp tới của Martinez là không thể đảo ngược và MU không cần phải kháng cáo.

“Tôi vô cùng thất vọng, vô cùng ngạc nhiên, có lẽ còn tức giận hơn với hội đồng trọng tài đã cho rằng đó là sự thật”, HLV David Moyes của Everton, nói sau khi đơn kháng cáo bị bác bỏ, “Tôi phải chất vấn ba người họ. Tôi biết ba người đó là ai và tôi hoàn toàn kinh ngạc khi họ không tìm cách nào đó để đảo ngược quyết định.

Nói đó là hành vi bạo lực… Chúng ta đã thấy trận đấu đêm qua (Arsenal gặp Liverpool) mà việc vào bóng bạo lực với ai đó và khiến họ bị thương nặng là được chấp nhận. Vậy mà chỉ cần vô tình giật tóc ai đó mà lại bị cấm thi đấu ba trận thì đối với tôi là điều khá bất thường".

Cựu HLV của MU David Moyes nói thêm, "Ba trận đấu (treo giò) ư? Lẽ ra không nên có trận nào cả. Nhưng tôi cảm thấy xấu hổ hơn cho người phụ trách VAR. Đây là một trọng tài trẻ chỉ mới điều khiển trận đấu thứ ba hoặc thứ tư của mình, vậy mà VAR lại đưa ra một quyết định tồi tệ. VAR hoàn toàn không cần thiết phải can thiệp vào chuyện này, chỉ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, những điều mà có lẽ chẳng ai để ý đến nếu không có VAR".