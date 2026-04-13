Sự kình địch giữa MU và Leeds United là quá nổi tiếng 13/04/2026 11:12

Lần cuối cùng MU đối đầu với Leeds United, Michael Carrick đang thư giãn và xem trận đấu từ một bãi biển ở Barbados. Ngay cả Carrick cũng không ngờ rằng mình sẽ sớm nhận được cuộc gọi từ CLB cũ để tiếp quản Old Trafford.

Tại buổi họp báo sau trận MU hòa Leeds United 1-1 trên sân Elland Road hồi tháng Giêng, HLV Ruben Amorim đã đã chỉ trích gay gắt giám đốc bóng đá của "quỷ đỏ" là Jason Wilcox, khiến mình mất chức ngay sau đó.

Amorim chỉ ra rằng hợp đồng của ông với Manchester United còn 18 tháng nữa là hết hạn, nhưng HLV người Bồ Đào Nha đã không trụ được thêm 18 giờ nào nữa. Và trong khi trận đấu đó đánh dấu sự kết thúc của Amorim, thì trận lượt về rạng sáng mai 14-4 lại diễn ra vào thời điểm mà người ta vẫn cảm thấy như thể đó là sự khởi đầu cho triều đại của Carrick.

HLV tạm quyền của Manchester United Carrick nhớ lại: “Tôi đã xem, đúng vậy. Rõ ràng là tôi đã xem các trận đấu và cổ vũ Manchester United từ xa. Nhưng thực sự không có dấu hiệu nào cho thấy Manchester United liên hệ với tôi vào thời điểm đó. Vì vậy, tôi đã cổ vũ cho đội từ xa và tận hưởng thời gian bên gia đình.

Mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng, đó là quy luật của trò chơi. Bạn có thể tham gia hoặc không, kết quả có thể nghiêng về một phía hoặc phía khác, và nếu các cầu thủ khỏe mạnh và có phong độ tốt thì cục diện trận đấu sẽ thay đổi".

Carrick đã giúp MU hồi sinh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Trong thời gian khoác áo MU từ năm 2006 đến 2018, Carrick không có nhiều lần đối đầu với Leeds United, vì đó là thời điểm đội này đá ở giải hạng dưới. Carrick cũng phải ngồi dự bị khi Leeds United loại MU khỏi FA Cup ngay tại Old Trafford năm 2010. Lần duy nhất Carrick đối đầu với đội bóng đến từ Yorkshire là tại Cúp Liên đoàn Anh trên sân Elland Road năm 2011.

Trận đấu giữa MU và Leeds United vào ngày mai sẽ đánh dấu lần chạm trán đầu tiên của Carrick với đội bóng này tại Ngoại hạng Anh kể từ khi còn khoác áo West Ham năm 2003.

Carrick nói: “Sự kình địch giữa hai CLB này đã quá nổi tiếng và, mặc dù tôi chỉ chơi trong trận đấu đó một lần, tôi biết nó đảm bảo một bầu không khí tuyệt vời. Một buổi tối mùa xuân, tại sân Old Trafford chật kín khán giả, với đám đông cổ vũ nhiệt tình phía sau, đây là kiểu trận đấu mà bất cứ ai cũng muốn được tham gia".

Carrick nói thêm: “Tôi không thực sự tham gia vào trận đấu này nhiều lắm nhưng tôi đã theo dõi nó trong nhiều năm và việc được tham gia vào trận đấu này bây giờ thực sự rất đặc biệt".

Cuộc đối đầu với Leeds United là trận đầu tiên trong bảy trận còn lại của Manchester United tại Ngoại hạng Anh mùa này, bao gồm bốn trận trên sân nhà Old Trafford và ba trận trên sân khách.

Lần cuối cùng MU giành quyền tham dự Champions League là vào năm 2023, họ đã làm được điều đó khi còn một trận đấu nữa, nhưng vị trí thứ ba của "quỷ đỏ" thành Manchester chỉ được đảm bảo vào ngày thi đấu cuối cùng của mùa giải. Việc MU có thể tái hiện mùa giải đầu tiên của Erik ten Hag tại Old Trafford sẽ là một tuyên bố mạnh mẽ từ Carrick sau mùa giải tệ hại nhất của MU trong 51 năm qua dưới thời Amorim.

Manchester United hiện đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League và họ cần nằm trong tốp 5 cuối mùa để giành vé dự Champions League mùa tới. Sẽ thật hụt hẫng nếu Manchester United tụt xuống vị trí thứ tư hoặc thứ năm. Dù ở vị trí nào thì bài hát truyền thống của Champions League nhiều khả năng sẽ vang vọng khắp Old Trafford mùa giải tới, khi đội bóng của Carrick chỉ cần giành 12 điểm trong 7 trận còn lại là trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, bất chấp kết quả các trận khác ra sao.

Nếu MU bằng cách nào đó rơi khỏi top 5 Premier League, điều đó sẽ dập tắt cơ hội giữ chức HLV trưởng chính thức của Carrick sau khi mùa giải này kết thúc. Khi được hỏi liệu việc MU đứng thứ sáu có phải là một "thất bại" hay không, Carrick đáp lại: "Chúng tôi chấp nhận vị trí hiện tại của mình. Với tư cách là một CLB, chúng tôi biết mình muốn cạnh tranh ở vị trí hàng đầu. Không thể nào tránh khỏi điều đó.

Nhưng tôi nghĩ cũng cần có những bước đi thực tế, đó là nhìn nhận lại quá khứ và hiện tại, và tiếp tục xây dựng dựa trên nền tảng đó. Tôi sẽ không chấp nhận vị trí thứ sáu, không bao giờ. Nhưng điều quan trọng không phải là chấp nhận mà là cố gắng đạt thứ hạng cao nhất có thể".