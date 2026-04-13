Biệt thự giá 20 triệu bảng của Harry Kane: Bí mật đặc biệt dưới lòng đất 13/04/2026 07:29

(PLO)- Biệt thự mới trị giá 20 triệu bảng Anh của ngôi sao tuyển Anh Harry Kane ở vùng nông thôn giống hệt Cung điện Buckingham, với một điểm đặc biệt bí mật dưới lòng đất.

Theo người dân địa phương, biệt thự mới của "Vua sư tử" Harry Kane trông giống hệt Cung điện Buckingham. Các nhà thầu đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho ngôi nhà trị giá 20 triệu bảng Anh của đội trưởng đội tuyển Anh tại Surrey.

Và các bản vẽ quy hoạch cho thấy mặt tiền, với các cửa sổ và cột cổng theo phong cách Georgian, có sự tương đồng đáng kể với dinh thự hoàng gia Anh. Những tính năng hiện đại hơn bao gồm một "bàn xoay" trị giá 20.000 bảng Anh dành cho dàn xe hơi cao cấp của Kane.

Kane hiện là đội trưởng tuyển Anh. ẢNH: SUN SPORTS/GETTY

Bản thiết kế cho thấy ngôi sao bóng đá 32 tuổi Harry Kane và vợ Kate đã dành chỗ cho năm chiếc xe trong gara ngầm. Và bệ xoay sẽ đảm bảo họ luôn có thể di chuyển xe ra khỏi những không gian chật hẹp một cách dễ dàng nhất.

Ngôi sao của Bayern Munich và là cựu cầu thủ của Tottenham đã trả 6,5 triệu bảng vào năm 2023 để mua một ngôi nhà ở đó, sau đó phá bỏ và thay thế bằng một căn nhà theo phong cách tân Gruzia.

Một người dân địa phương ở khu Wentworth giàu có cho biết: "Harry Kane đã mua mảnh đất và một ngôi nhà lớn trên đó, rồi phá bỏ ngôi nhà cũ và thuê một nhóm thợ xây làm việc trên đó khoảng hai năm nay. Mặt tiền của nó trông giống như Cung điện Buckingham".

Tờ Sun Sport (Anh) cho biết, có một điều đặc biệt trong căn biệt thự trị giá 20 triệu bảng Anh của Harry Kane. Đó là có một rạp chiếu phim, bể bơi, quầy bar, phòng trị liệu và phòng tập thể dục được xây dựng dưới lòng đất.

"Bàn xoay" có thể giúp ô tô dễ dàng di chuyển ra khỏi chỗ đỗ xe. ẢNH: SUN SPORTS

Và các bản vẽ trên trang web quy hoạch của hội đồng quận Runnymede cho thấy ngôi nhà có bốn phòng ngủ cho gia đình, cộng thêm hai phòng có nhà vệ sinh riêng cho nhân viên ở cùng. Vợ và bốn đứa con của Kane hiện đang sống cùng anh ở Đức, nhưng gia đình dự kiến ​​sẽ chuyển đến ngôi nhà ở Surrey khi sự nghiệp thi đấu ở nước ngoài của đội trưởng tuyển Anh kết thúc.