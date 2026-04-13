MU cần bao nhiêu điểm để giành vé dự Champions League? 13/04/2026 06:59

(PLO)- MU cần bao nhiêu điểm để giành vé dự Champions League mùa tới sau khi Premier League chính thức có thêm 1 suất thứ năm tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

MU đang trên đường giành vé dự Champions League mùa tới sau khi bóng đá Anh có thêm 1 suất dự giải vào mùa tới nhờ chiến thắng của Arsenal trước Sporting ở tứ kết lượt đi Champions League mùa này. Theo đó, chiến thắng của "pháo thủ" giúp bóng đá Anh sớm kết thúc ở 2 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng hệ số của liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). 2 quốc gia dẫn đầu sẽ có thêm 1 suất dự Champions League mùa tiếp theo.

Anh hiện đang nắm giữ vị trí dẫn đầu không thể san lấp trong bảng xếp hạng hệ số của UEFA , điều này tự động đảm bảo cho họ thêm một suất tham dự Champions League. Ý và Tây Ban Nha hiện đang cạnh tranh cho suất còn lại.

Đối với Manchester United, điều này có nghĩa là công việc của HLV Michael Carrick đã trở nên dễ dàng hơn đáng kể, theo báo cáo của Manchester Evening News. Carrick đang trên đường dẫn dắt Manchester United trở lại Champions League. Quỷ đỏ đang rất gần với việc làm được điều đó, khi đã giành được 23 điểm trong 30 điểm tối đa ở 10 trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Carrick.

Carrick đã dẫn dắt Manchester United thắng 7/10 gần nhất. ẢNH: MIRROR/GETTY

Hiện tại, MU đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League với 55 điểm sau 31 trận, hơn Chelsea ở vị trí thứ sáu 7 điểm và đá ít hơn 1 trận khi Chelsea vừa thua Man City 0-3 ngay trên sân nhà. Mặc dù MU vẫn muốn kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể - với mục tiêu thực tế là vị trí thứ ba - họ sẽ chắc chắn có một vị trí trong tốp 5 nếu tích lũy được 67 điểm. Nghĩa là MU cần 12 điểm nữa cho 7 trận còn lại là đạt được mục tiêu, bất kể kết quả của các đối thủ khác ra sao.

Đó là bởi vì Chelsea, hiện đang đứng thứ sáu Ngoại hạng Anh, chỉ có thể đạt tối đa 66 điểm nếu thắng tất cả các trận còn lại. Trên thực tế, với phong độ tệ hại hiện tại của Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Liam Rosenior thì MU hoàn toàn không cần đạt đến 67 điểm mà có thể ít hơn nhiều. Nhưng để chắc chắn về mặt "toán học", 67 điểm là con số kỳ diệu mà MU cần.

Manchester United đã thắng 7 trong 10 trận đấu dưới thời Carrick tại Premier League và còn 7 trận nữa. 4 chiến thắng trong số 7 trận đấu còn lại sẽ đủ để đảm bảo suất trở lại Champions League cho "quỷ đỏ" thành Manchester. Liverpool, hiện đang đứng thứ năm với 52 điểm sau trận thắng Fulham 2-0, chỉ có thể đạt tối đa 70 điểm trong 6 trận còn lại.

Đáng chú ý, MU còn gặp 2 đối thủ trực tiếp cạnh tranh vé dự Champions League là Liverpool và Chelsea. MU sẽ làm khách trên sân Chelsea vào thứ Bảy, ngày 18-4 (giờ Anh), trước khi đón tiếp đối thủ cạnh tranh suất dự Champions League là Liverpool vào Chủ nhật, ngày 3-5 trên sân nhà Old Trafford.

MU đang ở vị trí thuận lợi để giành vé tham dự Champions League mùa tới. ẢNH: MIRROR/GETTY

Dưới đây là lịch thi đấu còn lại của Manchester United và Chelsea tại Premier League:

7 trận đấu cuối cùng của Manchester United

Leeds (sân khách) - Ngày 13-4 (*)

Chelsea (sân khách) - Ngày 18-4

Brentford (Sân nhà) - Ngày 27-4

Liverpool (sân nhà) - Ngày 3-5

Sunderland (sân khách) - Ngày 9-5

Nottingham Forest (sân nhà) - Ngày 17-5

Brighton and Hove Albion (sân khách) - Ngày 24-5

2. 7 trận đấu cuối cùng của Chelsea

Manchester City (sân nhà, thua 0-3) - ngày 12-4

Manchester United (sân nhà) - Ngày 18-4

Brighton and Hove Albion (sân khách) - Ngày 21-4

Nottingham Forest (sân nhà) - ngày 4-5

Liverpool (sân khách) - Ngày 9-5

Tottenham Hotspur (sân nhà) - Ngày 17-5

Sunderland (sân khách) - Ngày 24-5

* Giờ Anh