Sốc: MU bán hàng loạt ngôi sao, lên danh sách 7 cái tên 12/04/2026 13:04

(PLO)- MU đang chuẩn bị cho một mùa hè biến động mạnh khi ban lãnh đạo quyết tâm nâng cấp tuyến giữa bằng mọi giá và sẵn sàng bán rất nhiều ngôi sao.

Sau một mùa giải thiếu ổn định, MU xác định khu trung tuyến là điểm yếu then chốt cần được giải quyết nếu muốn trở lại cuộc đua danh hiệu.

Theo nhiều nguồn tin tại Anh, danh sách 7 mục tiêu của Manchester United trải dài từ những cái tên đã khẳng định đẳng cấp đến các tài năng trẻ đang lên. Sandro Tonali, Bruno Guimaraes hay Joao Gomes được xem là những lựa chọn giàu kinh nghiệm tại Premier League. Bên cạnh đó, các phương án trẻ hơn như Adam Wharton, Carlos Baleba, Mateus Fernandes và Elliot Anderson cũng nằm trong tầm ngắm, cho thấy chiến lược kết hợp giữa hiện tại và tương lai.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, MU buộc phải hy sinh nhiều cái tên trong đội hình hiện tại. Marcus Rashford được cho là có thể chuyển đến Barcelona với mức phí khoảng 26 triệu bảng, trong khi Rasmus Hojlund đang nhận được sự quan tâm từ Napoli với con số 38 triệu bảng. Ngoài ra, Joshua Zirkzee, Altay Bayindir và Andre Onana cũng nằm trong diện có thể ra đi nếu nhận được đề nghị phù hợp.

Joshua Zirkzee nằm trong diện thanh lý của Ban lãnh đạo MU. Ảnh: EPA.

Động thái này phản ánh rõ định hướng của bộ sậu lãnh đạo mới, gồm Sir Jim Ratcliffe, Jason Wilcox và Omar Berrada. Họ muốn tái cấu trúc đội hình theo hướng linh hoạt hơn, đồng thời giảm tải quỹ lương để dồn ngân sách cho một tiền vệ có khả năng kiểm soát trận đấu, yếu tố mà MU đã thiếu trong nhiều năm qua.

Ở một diễn biến khác, MU cũng bất ngờ chen chân vào thương vụ liên quan đến Arsenal khi nhắm đến tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly. Hậu vệ 19 tuổi này từng gây ấn tượng mạnh trong mùa giải trước dưới thời Mikel Arteta, nhưng lại gặp khó khăn về cơ hội ra sân ở mùa 2025-2026 do sự cạnh tranh khốc liệt ở hành lang trái.

Lewis-Skelly lọt vào tầm ngắm của Man United. Ảnh: EPA.

MU xem Lewis-Skelly là phương án dài hạn thay thế cho Luke Shaw, trong bối cảnh hậu vệ người Anh thường xuyên gặp vấn đề chấn thương. Về phía Arsenal, đội bóng Bắc London sẵn sàng lắng nghe đề nghị nếu mức giá hợp lý được đưa ra. Thậm chí, họ còn cân nhắc bán cả Lewis-Skelly lẫn Ethan Nwaneri với tổng giá trị khoảng 100 triệu bảng.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè này là bước ngoặt lớn với MU. Quyết định bán ai, mua ai đều có ảnh hưởng đến mùa giải trước mắt và định hình tương lai của đội bóng từng thống trị bóng đá Anh.