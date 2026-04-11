Tuyển Thái Lan triệu hồi ‘hàng châu Âu’, quyết gây sốc Asian Cup 11/04/2026 12:37

(PLO)- Đội tuyển Thái Lan đang chuẩn bị cho một cuộc “thay máu lực lượng” đáng chú ý khi hướng tới AFC Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Theo xác nhận từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Nualphan Lamsam (thường được biết đến với tên Madam Pang), đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ bổ sung thêm các cầu thủ nhập tịch nhằm nâng cao sức cạnh tranh ở sân chơi châu lục.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của FAT diễn ra ở Bangkok, Madam Pang tiết lộ hậu vệ Eric Kahl gần như sẽ khoác áo đội tuyển quốc gia, với khả năng lên tới 90%.

Bóng đá Thái có nhiều cầu thủ nhập tịch đá cho các đội tuyển quốc gia. Ảnh: CCT.

Cầu thủ 24 tuổi mang hai dòng máu Thái Lan - Thụy Điển đang thi đấu cho CLB AGF tại Đan Mạch và từng có kinh nghiệm chơi cho đội U-21 Thụy Điển. Sở hữu nền tảng thể lực và tư duy bóng đá châu Âu, Kahl được kỳ vọng sẽ mang lại sự chắc chắn cho hành lang cánh trái.

Bên cạnh đó, cái tên Erawan Garnier cũng đang nhận được sự chú ý. Tiền vệ cánh 20 tuổi này hiện thuộc biên chế CLB Lens tại Ligue 1 và từng góp mặt trong đội U-23 Thái Lan. Dù chưa ra mắt đội tuyển quốc gia, Garnier được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng, có thể tạo đột biến nhờ tốc độ và kỹ thuật.

Madam Pang bổ sung cầu thủ lai cho tuyển Thái. Ảnh: BKP.

Việc tăng cường lực lượng từ các cầu thủ gốc Âu cho thấy tham vọng rõ rệt của người Thái trong việc nâng tầm đội tuyển. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách với các đội bóng hàng đầu châu Á, trong bối cảnh bóng đá khu vực Đông Nam Á đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trước khi bước vào Asian Cup, Thái Lan có hai trận giao hữu trong tháng 6, lần lượt đối đầu Kuwait trên sân nhà và Trung Quốc ở sân khách. Đây là cơ hội cho ban huấn luyện thử nghiệm đội hình và đánh giá mức độ hòa nhập của các nhân tố mới.