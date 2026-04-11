V-League nóng như chảo lửa 11/04/2026 06:39

(PLO)- CLB Công an Hà Nội gần như một mình một ngựa trên đường đua vô địch, nhưng phần còn lại của bảng xếp hạng lại rơi vào cảnh "hỗn chiến" để tồn tại ở V-League mùa sau.

Từ đội hạng 5 cho đến nhóm cuối bảng V-League mùa này, mọi vị trí đều có thể đảo chiều chỉ sau một vòng đấu, khiến chặng đường còn lại trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Nhóm giữa “đấu đá”, cuộc đua tốp 5 V-League nóng rực

Sau vòng 17, bức tranh V-League hiện lên với hai gam màu đối lập. Ở phía trên, CLB Công an Hà Nội đang chiếm ưu thế cực lớn, trong khi khu vực giữa bảng xếp hạng lại chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa hàng loạt cái tên chỉ hơn kém nhau vài điểm. Điều này khiến mỗi trận đấu mang ý nghĩa sống còn với các đội bóng còn nuôi hy vọng lọt vào tốp 5.

Trên sân Vinh, SL Nghệ An tiếp đón SHB Đà Nẵng chiều 11-4 trong thế cửa trên rõ rệt. Với 20 điểm, chủ sân Vinh đang tạo khoảng cách khá an toàn so với nhóm cuối và hoàn toàn có quyền nghĩ đến việc bứt phá. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ thể hiện phong cách thi đấu đầy năng lượng, giàu kỷ luật và không ngại va chạm.

SL Nghệ An chưa an toàn nên sẽ tận dụng ưu thế sân Vinh để lấy điểm của SHB Đà Nẵng. Ảnh: VPF.

SL Nghệ An vừa có những kết quả tích cực trước các đối thủ khó chịu, cho thấy sự ổn định đang dần hình thành. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng lại bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác. Đội bóng sông Hàn đang đứng áp chót với 12 điểm, buộc phải chiến đấu bằng tất cả những gì còn lại để níu giữ hy vọng trụ hạng. 1 điểm trên sân khách lúc này cũng mang giá trị rất lớn đối với họ.

Tại Lạch Tray, cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và CLB Công an TP.HCM là trận cầu tâm điểm của nhóm giữa V-League. Hai đội chỉ cách nhau 2 điểm, đồng nghĩa với việc kết quả trận đấu có thể làm đảo lộn thứ hạng. Hải Phòng đang có lợi thế lớn về tinh thần khi vừa đánh bại Hà Nội FC và từng vượt qua CLB Công an TP.HCM ở lượt đi.

Dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm, đội bóng đất Cảng luôn chơi máu lửa và đặc biệt nguy hiểm trên sân nhà. Ngược lại, CLB Công an TP.HCM lại đang gặp vấn đề khi vừa trải qua thất bại nặng nề. HLV Lê Huỳnh Đức sẽ phải nhanh chóng vực dậy tinh thần đội bóng để không rơi khỏi cuộc đua tốp 5.

CLB Công an TP.HCM chật vật trong cuộc đua tốp 5 V-League. Ảnh: VPF.

Trên sân Thiên Trường, đương kim vô địch V-League Nam Định đang cho thấy sự trở lại đầy ấn tượng. Chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp giúp họ lấy lại vị thế và áp sát nhóm trên. Sự xuất hiện trở lại của HLV Vũ Hồng Việt cùng phong độ cao của các trụ cột, đặc biệt là Xuân Son, đã mang lại sức sống mới cho đội bóng thành Nam.

Dù khoảng cách với đội đầu bảng là rất lớn, mục tiêu lọt vào tốp 5 V-League vẫn nằm trong tầm tay. Còn ở phía đối diện, HA Gia Lai lại đang chìm trong khủng hoảng. Chuỗi trận không thắng khiến họ rơi xuống nhóm nguy hiểm, buộc phải chắt chiu từng điểm số trong giai đoạn còn lại.

Nghẹt thở đua trụ hạng V-League

Ngày 12-4 tiếp tục mang đến những trận đấu mang tính bước ngoặt. Becamex TP.HCM sẽ đối đầu Ninh Bình FC trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn. Dù có những tín hiệu tích cực gần đây, đội chủ nhà vẫn chưa thể an tâm khi khoảng cách với nhóm cuối là không đáng kể.

Hoàng Đức và Ninh Bình FC có tham vọng lớn ở V-League mùa này. Ảnh: VPF.

Trong khi đó, Ninh Bình đang thể hiện tham vọng lớn khi muốn giữ vững vị trí trong nhóm 3 đội mạnh nhất. Sở hữu lực lượng chất lượng hơn, họ được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng việc phải làm khách khiến trận đấu trở nên khó lường.

Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng này là màn so tài giữa PVF-CAND và CLB Công an Hà Nội . Đây là cuộc đối đầu giữa hai thái cực của bảng xếp hạng: đội cuối bảng và đội dẫn đầu. Chênh lệch về điểm số lẫn phong độ là rất lớn, nhưng trong bóng đá, đặc biệt ở giai đoạn quyết định, mọi thứ đều có thể xảy ra.

PVF-CAND đang ở thế không còn đường lùi, buộc phải chiến đấu với tinh thần cao nhất. Một kết quả bất ngờ, dù chỉ là trận hòa, cũng đủ làm rung chuyển cục diện.

Nhà cựu vô địch V-League Hà Nội đang rất nỗ lực tìm lại chính mình. Ảnh: VPF.

Trận đấu giữa Hà Nội FC và Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy cũng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hà Nội FC cần chiến thắng để duy trì vị trí trong nhóm đầu và tiếp tục nuôi hy vọng chen chân vào tốp 3. Dưới sự dẫn dắt của danh thủ Úc Harry Kewell, đội bóng Thủ đô vẫn chưa đạt được sự ổn định cần thiết, khiến vị trí hiện tại trở nên mong manh.

Phía bên kia, Hà Tĩnh đang có dấu hiệu hụt hơi sau chuỗi trận không tốt. Vì vậy, mục tiêu thực tế của họ có thể chỉ là một kết quả hòa nhằm tích lũy điểm số.

Khi mùa giải bước vào giai đoạn nước rút, từng trận đấu bây giờ đều mang ý nghĩa quyết định. V-League không còn là cuộc đua đơn lẻ mà đã trở thành chiến trường, buộc mọi đội bóng phải chiến đấu đến giới hạn cuối cùng. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cả mùa giải sụp đổ, và chính điều đó đang tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho những vòng đấu cuối cùng.