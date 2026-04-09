Tuyển thủ Hoàng Đức và dàn sao Việt tiếp sức giấc mơ học sinh nghèo 09/04/2026 15:35

(PLO)- Sự xuất hiện của tuyển thủ Hoàng Đức cùng các ngôi sao bóng đá Việt Nam tại Bình Chánh đã biến một buổi giao lưu thành ngày hội truyền cảm hứng, nơi những câu chuyện thật thắp lên khát vọng cho hàng nghìn học sinh.

Không khí tại Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh (xã Bình Lợi, TP.HCM) trở nên sôi động khi chương trình “Áo ấm đến trường” quay lại với sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc của bóng đá Việt Nam.

Đồng hành cùng tuyển thủ Hoàng Đức, đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2025, đại sứ chương trình là thủ môn Đặng Văn Lâm, các gương mặt trẻ tài năng như Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận và Trần Thành Trung.

Hoàng Đức giữ lời hứa, mang yêu thương trở lại

Trước đó, vào ngày 7-4, chương trình do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã trao tặng 50 suất học bổng và 250 áo khoác cho học sinh vượt khó tại địa phương, với tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng do chính tuyển thủ Hoàng Đức đóng góp. Tuy nhiên, sự vắng mặt bất ngờ của anh trong ngày trao quà đã khiến nhiều học sinh tiếc nuối.

Các tuyển thủ Việt Nam và những tài năng trẻ tiếp sức chương trình "Áo ấm đến trường". Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hai ngày sau, lời hứa được thực hiện. Hoàng Đức xuất hiện cùng đồng đội, mang theo lời xin lỗi chân thành và sự quan tâm ấm áp dành cho hơn 1.300 học sinh tham dự. Sự trở lại này nhanh chóng xóa tan khoảng cách, biến buổi gặp gỡ thành một ngày hội thực sự. Trên sân khấu, tiền vệ sinh năm 1998 chia sẻ cảm xúc biết ơn trước tình cảm của thầy cô và học sinh địa phương. Anh cho biết chính sự chờ đợi ấy là động lực để anh sắp xếp quay lại, trực tiếp gặp gỡ và giao lưu.

Đối với tuyển thủ Hoàng Đức, chuyến đi lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Anh không chỉ đóng vai trò đại sứ mà còn thể hiện trách nhiệm của một vận động viên với cộng đồng. Trên đường đến trường, anh liên tục hỏi thăm hoàn cảnh của các em, lắng nghe từng câu chuyện phía sau mỗi phần quà đã được trao, qua đó hiểu rõ hơn giá trị của hành trình mình đang tham gia.

Quả bóng vàng Việt Nam thân thiện với các em học sinh. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Những câu chuyện thật thắp sáng ước mơ trẻ

Phần giao lưu trở thành điểm nhấn khi các cầu thủ chia sẻ hành trình theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Những khó khăn, thử thách và cả thất bại được kể lại một cách chân thực, giúp các em học sinh cảm nhận rõ hơn con đường để chạm tới thành công. Những nhân vật mà các em từng thấy qua màn hình giờ đây đứng ngay trước mắt, gần gũi và truyền cảm hứng bằng chính trải nghiệm của mình.

Hoàng Đức gửi gắm thông điệp về sự kiên trì và nỗ lực. Anh nhấn mạnh rằng tương lai của mỗi người vẫn còn dài, và điều quan trọng là giữ vững mục tiêu, không ngừng học tập, rèn luyện để phát huy giá trị bản thân. Lời chia sẻ giản dị nhưng chạm đến cảm xúc, khiến nhiều học sinh chăm chú lắng nghe.

Những em nhỏ đam mê bóng đá xin chữ ký, chụp hình lưu niệm với những cái bắt tay thân mật cùng thần tượng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Không khí càng trở nên sôi nổi với các hoạt động tương tác như tâng bóng, sút cầu môn hay giao lưu trực tiếp. Những tiếng cười vang lên khắp sân trường khi các em được tham gia cùng thần tượng. Khoảnh khắc xin chữ ký, chụp hình lưu niệm hay những cái bắt tay thân mật đã xóa nhòa khoảng cách, để lại kỷ niệm đáng nhớ.

Một học sinh lớp 11 chia sẻ niềm vui khi lần đầu gặp trực tiếp những cầu thủ mình yêu thích. Em cho biết những câu chuyện và lời khuyên từ các anh đã tiếp thêm động lực để cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện. Lời hứa sẽ nỗ lực theo đuổi ước mơ được nói ra với sự quyết tâm rõ rệt.

Hành trình trở lại với điểm Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh, Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng Đại sứ Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục trao thêm những chiếc áo khoác và phần quà kỷ niệm cho các em học sinh. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong lần trở lại này, chương trình tiếp tục trao thêm áo khoác và quà lưu niệm cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm sâu sắc, góp phần tiếp sức cho các em trên hành trình phía trước.

Buổi giao lưu khép lại, nhưng dư âm về tinh thần sẻ chia và khát vọng vươn lên vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ trong từng học sinh nơi đây.