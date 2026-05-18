Vinh danh 2 nhà vô địch Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 18/05/2026 11:33

(PLO)- Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 đã khép lại vào đêm 17-5 tại Trung tâm cung ứng phường Tân Sơn Nhất, sau những trận chung kết căng thẳng và giàu cảm xúc.

Hai ngôi vô địch mùa giải năm nay ở cuộc chơi lớn Cúp bóng chuyền Thiên Tân lần lượt thuộc về Đại học Thể dục thể thao TP.HCM ở khối đại học, cao đẳng và THPT Trường Chinh ở khối THPT.

Giải đấu năm nay quy tụ 36 đội bóng, gồm 28 đội đại học, cao đẳng được chia thành 8 bảng và 8 đội THPT chia thành 2 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi ngay từ những ngày đầu khởi tranh.

Giải bóng chuyền Thiên Tân thu hút đông đảo các đội bóng góp mặt vào ngày hội lớn.

Ở khối đại học, cao đẳng, trận chung kết giữa Đại học Thể dục thể thao TP.HCM và Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM nhận được nhiều sự chú ý. Với lối chơi chắc chắn, phối hợp ăn ý và bản lĩnh ở các thời điểm quyết định, Đại học Thể dục thể thao TP.HCM đã giành chiến thắng thuyết phục để bước lên ngôi vô địch, nhận giải thưởng 30 triệu đồng.

Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM giành ngôi Á quân cùng phần thưởng 15 triệu đồng. Hạng ba thuộc về Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, còn Đại học Công Thương TP.HCM xếp hạng tư.

Những cuộc đấu trí và đấu sức diễn ra kịch tính.

Các giải khuyến khích thuộc về Đại học Tài chính – Marketing, trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, Đại học Văn Lang và Đại học Quốc tế Miền Đông.

Ở khối dưới, THPT Trường Chinh để lại dấu ấn mạnh mẽ bằng tinh thần thi đấu máu lửa và khả năng phối hợp hiệu quả. Trong trận chung kết, đội bóng này vượt qua THPT Nguyễn Công Trứ để đăng quang đầy xứng đáng. THPT Nguyễn Công Trứ giành vị trí Á quân, hạng ba thuộc về THCS – THPT Hồng Hà và THPT Hồ Thị Bi.

Những nụ cười chiến thắng ở Cúp Thiên Tân.

Theo ông Dương Văn Hồ Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng Ban Tổ chức, thành công của mùa giải 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của phong trào bóng chuyền trong học sinh, sinh viên. Đây cũng là cơ sở để ban tổ chức tiếp tục nâng chất lượng giải đấu trong những năm tới, hướng đến một sân chơi thể thao bài bản, lành mạnh và chuyên nghiệp hơn.

Ngoài các danh hiệu tập thể, ban tổ chức còn trao nhiều giải cá nhân nhằm vinh danh những vận động viên có màn thể hiện nổi bật, góp phần làm nên một mùa giải hấp dẫn và giàu cảm xúc.