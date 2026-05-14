“Một bước nữa” là có cú đúp, nhưng không dễ cho Ronaldo 14/05/2026 12:12

Tại giải vô địch Saudi Arabia - Saudi Pro League, Al Nassr của Cristiano Ronaldo còn đá lượt trận cuối (lượt 34) gặp Damac trên sân nhà vào ngày 21-5 với nhiệm vụ chỉ cần thắng là vô địch. Còn ở mặt trận châu lục AFC Champions League 2, Al Nassr chạm trán với Gamba Osaka ở chung kết (ngày 17-5).

Cả hai giải, Ronaldo và Al Nassr chỉ còn “một bước nữa” là lên ngôi, giải cơn khát cho Ronaldo về Saudi Arabia từ mùa 2022 nhưng đến nay vẫn trắng tay. Saudi Pro League có 18 đội trải qua 34 vòng đấu. Sau 33 vòng, Al Nassr vẫn duy trì ngôi nhất bảng với 83 điểm, ngay phía sau là Al Hilal có 78 điểm và thi đấu ít hơn Al Nassr một trận.

Al Nassr đang xếp nhất bảng nhưng chỉ còn đá 1 trận nữa, đội nhì bảng Al Hial còn 2 trận nữa.

Lượt trận cuối nếu Al Nassr tiếp Damac mà thua cùng việc Al Hilal thắng hai trận còn lại thì Ronaldo tan vỡ giấc mơ vô địch. Trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau cuối mùa, tức Al Nassr hòa Damac còn Al Hilal thắng hai trận còn lại, thì giấc mơ vô địch Saudi Pro League của Ronaldo cũng tan vỡ vì đối đầu trực tiếp Al Hilal ưu thế hơn.

Al Nassr có quyền tự quyết số phận của mình. Thời thi đấu ở châu Âu, có bao giờ Ronaldo cùng CLB của mình như MU, Real, Juventus đá giải hạng hai châu lục, tức Europa League đâu, nhưng về châu Á, Ronaldo, phải xuống đá giải hạng 2 châu Á.

...Nhưng với Ronaldo khi về Al Nassr của Saudi Arabia đâu phải mọi chuyện như... mơ. Ảnh:G.N

Gamba Osaka thì không phải đội dễ chịu cho Ronaldo và đồng đội. Al Nassr ngoài Ronaldo còn có những ngôi sao thế giới như Joao Felix, Sadio Mane... nhưng Gamba Osaka là “chiến binh Samurai” không dễ bị khuất phục. Đại diện Nhật Bản sẽ vô cùng phấn khích chạm trán với những ngôi sao thế giới trong màu áo Al Nassr.

Dù chỉ “một bước nữa” nhưng liệu danh hiệu tại châu Á có lại ngoảnh mặt với Ronaldo một lần nữa hay không?!