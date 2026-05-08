Ronaldo ghi bàn thắng thứ 100 08/05/2026 11:39

(PLO)- Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến cuộc đua tại Saudi Pro League nóng rực khi ghi bàn trong chiến thắng 4-2 của Al Nassr trước Al Shabab.

Pha lập công ở phút 75 của Ronaldo đã giúp đội nhà nâng tỷ số lên 3-1, và đưa anh chạm đến cột mốc 100 bàn cho Al Nassr kể từ khi gia nhập đội bóng Saudi Arabia đầu năm 2023.

Từ đường chuyền thuận lợi của Sadio Mane, Ronaldo chọn vị trí khôn ngoan trong vòng cấm rồi dứt điểm bằng chân trái ở cự ly gần, không cho thủ môn Al Shabab cơ hội cản phá. Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ và khả năng tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng.

Bàn thắng này cũng nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Ronaldo lên 971. Điều đó đồng nghĩa anh chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1.000 bàn đúng 29 lần sút tung lưới đối phương.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi 100 bàn thắng cho Al Nassr trong tổng số 971 pha lập công trong sự nghiệp. Ảnh: EPA.

Dù mục tiêu này khó hoàn thành ngay trong mùa 2025-2026 hoặc tại World Cup 2026, Ronaldo vẫn còn cơ hội lớn để chinh phục trong mùa giải 2026-2027.

Hợp đồng của CR7 với Al Nassr còn thời hạn đến cuối mùa 2026-2027, vì vậy hành trình săn bàn của anh tại Saudi Arabia vẫn chưa dừng lại. Trong trận đấu này, Joao Felix cũng tỏa sáng rực rỡ với cú hat trick, góp công lớn giúp Al Nassr giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng trước Al Shabab giúp Al Nassr tiến thêm một bước quan trọng trong cuộc đua vô địch. Đội bóng của Ronaldo hiện hơn Al Hilal 5 điểm, qua đó tạo lợi thế đáng kể ở giai đoạn nước rút của mùa giải.