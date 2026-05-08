VÒNG CHUNG KẾT U-17 CHÂU Á 2026 Bóng đá trẻ Việt Nam mở toang cửa World Cup 08/05/2026 06:39

Thầy trò HLV Cristiano Roland giờ đây đang nắm quyền tự quyết trong tay, thậm chí chỉ còn cách kỳ tích đúng một chiến thắng nữa là bóng đá trẻ Việt Nam hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Giấc mơ World Cup đang ở rất gần

Đội tuyển U-17 Việt Nam đã tạo nên màn khai cuộc ngọt ngào tại vòng chung kết U-17 châu Á 2026 khi đánh bại U-17 Yemen 1-0 ở trận ra quân bảng C. Người mang về khoảnh khắc bùng nổ cho đội bóng áo đỏ là Đậu Quang Hưng với pha lập công quý như vàng ở phút 77. Ba điểm đầu tiên lập tức giúp đại diện Đông Nam Á chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Kết quả này càng trở nên giá trị khi trận đấu còn lại của bảng C chứng kiến U-17 Hàn Quốc bị UAE cầm hòa 1-1. Và sau lượt trận mở màn, bóng đá trẻ Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng với 3 điểm, trong khi Hàn Quốc và UAE cùng có 1 điểm, Yemen đứng cuối bảng. Tình thế hiện tại mở ra cơ hội cực lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến vòng tứ kết, đồng nghĩa với chiếc vé tham dự U-17 World Cup 2026.

Người hùng Đậu Quang Hưng ghi bàn thắng quý hơn vàng vào lưới Yemen. Ảnh: VFF.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết và cũng sẽ chính thức góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Điều đó có nghĩa U-17 Việt Nam chỉ cần thắng thêm một trận nữa trong hai lượt đấu còn lại để hoàn thành mục tiêu lịch sử. Nếu đánh bại Hàn Quốc ở lượt trận kế tiếp ngày 10-5, các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ giành vé World Cup sớm trước một vòng đấu.

Đây là viễn cảnh mà trước khi giải khởi tranh, không nhiều người dám nghĩ tới. Đơn giản Hàn Quốc vốn được xem là ứng viên hàng đầu của bảng đấu, còn UAE cũng sở hữu nền tảng bóng đá trẻ rất mạnh. Tuy nhiên, sau lượt trận đầu tiên, chính U-17 Việt Nam mới là đội chiếm ưu thế lớn nhất.

Ngay cả trong trường hợp không thể tạo bất ngờ trước Hàn Quốc, cơ hội dành cho Việt Nam vẫn còn rất rộng mở. Nếu UAE và Yemen tiếp tục chia điểm ở lượt trận thứ hai, đội bóng của HLV Roland vẫn giữ được vị trí thuận lợi trước lượt cuối. Khi đó, U-17 Việt Nam chỉ cần hòa UAE ở trận cuối cùng là chắc chắn đi tiếp.

Ứng viên nặng ký Hàn Quốc bất ngờ bị UAE cầm hòa khiến cục diện bảng C rất dễ thở cho Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Cục diện ấy giúp các cầu thủ trẻ bước vào chặng đường tiếp theo với tâm lý cực kỳ thoải mái. Họ không còn bị đặt vào thế buộc phải thắng bằng mọi giá mà có thể tập trung triển khai chiến thuật, duy trì sự kỷ luật và chơi đúng với khả năng vốn có.

Bóng đá trẻ Việt Nam phá dớp châu Á sau 10 năm

Sau chiến thắng trước Yemen, HLV Cristiano Roland cho thấy sự tự tin rất lớn khi nói về trạng thái của toàn đội. Nhà cầm quân người Brazil khẳng định U-17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khi bóng chưa lăn. Ban huấn luyện tập trung giúp cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu, đồng thời nghiên cứu rất kỹ từng đối thủ để truyền đạt đầy đủ thông tin chiến thuật cho toàn đội.

Ông Roland nhấn mạnh sự tự tin của các cầu thủ trẻ hình thành qua quá trình tập luyện và thi đấu cọ xát liên tục. Theo chiến lược gia người Brazil, khi cầu thủ hiểu rõ nhiệm vụ chiến thuật và duy trì được sự tập trung, họ luôn tự nhiên bước vào sân với trạng thái vững vàng hơn.

HLV Roland đã chuẩn bị chu đáo cho các học trò nhỏ. Ảnh: VFF.

Những gì U-17 Việt Nam thể hiện trước Yemen cho thấy đánh giá của HLV Roland là chính xác. Đội bóng áo đỏ chơi đầy kỷ luật, kiên nhẫn và không hề nao núng dù đối thủ tạo ra nhiều áp lực. Khoảnh khắc Đậu Quang Hưng ghi bàn như phần thưởng xứng đáng cho tinh thần bền bỉ của toàn đội.

Chiến thắng này cũng mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, đội tuyển U-17 mới lại giành được một chiến thắng tại sân chơi châu Á. Lần gần nhất cầu thủ trẻ Việt Nam ca khúc khải hoàn ở giải đấu cấp châu lục là năm 2016, khi tuyển U-16 Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan 3-1.

Chiếc vé World Cup đang ở rất gần U-17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Suốt các mùa châu Á gần đây vào các năm 2018, 2023 và 2025, các đại diện trẻ Việt Nam đều không thắng nổi trận nào. Chính vì thế, màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland khiến người hâm mộ thêm nhiều kỳ vọng.

Cánh cửa World Cup lúc này đang mở ra rất rộng, và đội bóng áo đỏ vững bước bằng sự tự tin lớn chưa từng thấy.