Bóng đá Thái - Việt hiện nay, ta ước như Thái hay Thái ước như ta? 06/05/2026 15:26

(PLO)- Bóng đá Thái - Việt hay kèn cựa nhau, với những bước đi gần giống nhau và đang dần đánh mất mình nếu không kịp sửa sai.

Hiện nay, bóng đá nam Việt Nam coi như vô địch tuyệt đối Đông Nam Á, từ đội tuyển quốc gia, đến U-23 và U-17 đều đang ngự trị “ngôi vương” khu vực. Nhưng nếu đặt lên bàn cân, chưa biết làng bóng đá Thái - Việt hiện nay ai hơn ai?

Fan Việt Nam và những chuyên gia bóng đá từng rất ước ao và cứ nhìn sang Thái Lan để mà so bì. Rồi cũng có vài lần Thái Lan nhìn sang Việt Nam... rồi ước.

U-17 Thái Lan vừa thua Tajikistan 0-2 tại VCK U-17 châu Á. Ảnh: AFC.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện phát triển của bóng đá Thái Lan - Việt Nam vẫn chưa đồng bộ, thiếu kiên nhẫn và làm theo phong trào dẫn đến vẫn cứ như giậm chân tại chỗ và rất manh mún.

Vừa qua, hai CLB của Thái Lan là Buriam và Bangkok Utd vào tứ kết hai giải đấu hạng nhất và nhì châu Á. Nghe rất sang nhưng thực ra những CLB dùng toàn Tây, dẫn đến một hệ lụy cho đội tuyển và các tuyến trẻ xuống cấp trầm trọng. Những cầu thủ nội giỏi còn bị Tây "đánh dạt", huống gì những tài năng trẻ dưới 20, 23 tuổi...

U-17 "xịn" của Thái Lan không tham dự giải Đông Nam Á mà dành cho giải châu Á? Ảnh: AFC.

Các CLB Thái Lan đang chạy đua nhập tịch cầu thủ ngoại khiến họ đánh chiếm hầu như hết mọi vị trí quan trọng. Buriram, Bangkok Utd vào sâu các giải châu lục đấy, nhưng đội tuyển Thái Lan thì ngày càng yếu xuống thấy rõ, hiếm có tài năng nào phát lộ.

Nhiều năm trước, các thế hệ đội tuyển Thái Lan còn sung mãn thì hàng loạt sao trẻ khác đã trình làng. Nay đố ai nêu tên được một sao trẻ Thái Lan? Bây giờ những Chanathip, Theerathon, Yooyen... treo giày thì tuyển Thái Lan cũng như Malaysia, Singapore mà thôi.

Tiền vệ tấn công cực hay của Malaysia là Faisal Halim cũng từng bỏ nghề vì Tây lấy hết cơ hội, may mà vỡ ra vụ gian lận nhập tịch. Ảnh: NST.

Thái Lan có hàng trăm sân bóng đá đủ chuẩn FIFA từ cụm sân ở Korat, đến Chiangmai, Buriram, Bangkok, Chonburi, Songkhla,... mỗi tỉnh thành có vài, ba sân cỏ chỉ đẹp mượt mà. Nhưng chính cơ cấu Thai-League và trào lưu “ngoại hóa” của các CLB đã giết chết nhiều thứ: Đào tạo trẻ không còn hiệu quả vì thiếu kinh phí; Cầu thủ trẻ hết cơ hội ra sân thi đấu,...

Hãy nhìn vào các giải nội địa Thái Lan tràn ngập Tây thì tìm ra câu trả lời.

Bóng đá Việt Nam cũng có nhiều đội đang đi vào vết xe đổ của Thái Lan. Một số CLB Việt Nam cũng lấy ngoại binh và nhập tịch tràn lan đấy thôi. Hãy nhìn các CLB của Việt Nam tham dự giải châu Á... như một đội bóng ngoại. Thế thì những cầu thủ nội lấy đâu ra cơ hội cọ xát, tiếp xúc với những đối thủ mạnh mà phát triển?

Đã đến lúc cần giới hạn cầu thủ ngoại, cầu thủ nhập tịch để tạo điều kiện tài năng trẻ trong nước phát triển và đầu tư khoa học lẫn chiều sâu thì mới tiến bộ.