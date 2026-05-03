Đối thủ đầu tiên của U-17 Việt Nam “cứng” cỡ nào? 03/05/2026 14:44

(PLO)- U-17 Việt Nam sẽ gặp Yemen lúc 0 giờ ngày 7-5 nhưng chúng ta chưa từng thắng họ...

U-17 Việt Nam đã có mặt tại Jeddah, Saudi Arabia lúc 10 giờ ngày 1-5 chuẩn bị chinh phục tấm vé World Cup trẻ tại vòng chung kết U-17 châu Á mà đối thủ đầu tiên là U-17 Yemen.

U-17 Yemen là tập thể có lối chơi khó chịu. Qua 3 lần chạm trán, U-17 Việt Nam có 2 trận thua và 1 trận hòa. Trận gần nhất là vòng loại U-17 châu Á năm 2025 tại Phú Thọ hòa 1-1. Lần đó, U-17 Việt Nam và Yemen cùng 7 điểm, nhưng Việt Nam nhất bảng, còn Yemen nhì bảng và đoạt vé vớt. Sau đó, U-17 Việt Nam dự VCK U-17 châu Á và có 3 trận hòa cùng tỉ số 1-1 trước Nhật Bản, Úc và UAE.

U-17 Yemen (trắng) trong lần gặp Hàn Quốc ở VCK U-17 châu Á năm 2025. Ảnh:AFC

Lần này, U-17 Việt Nam cùng bảng C với Yemen, Hàn Quốc và UAE, trong đó đối thủ đầu tiên tại Jeddah của đội trẻ Việt Nam là Yemen, trận đấu diễn ra lúc 0 giờ ngày 7-5.

Hai đội vượt qua vòng loại theo cách rất giống nhau, Yemen nhất bảng B (6 đội) với 5 trận toàn thắng, ghi 24 bàn, để thủng lưới 3 bàn. Còn Việt Nam nhất bảng C (6 đội) cũng toàn thắng, ghi 30 bàn, giữ sạch mành lưới...

Yemen là một đội trẻ tinh quái, có nhiều cầu thủ rất ấn tượng về mặt kỹ thuật, thi đấu rất biết mình, biết người.

Thành tích vòng loại U-17 Yemen rất ấn tượng.

Ở Tây Á, nhưng Yemen lại có lối chơi đặc trưng riêng, thiên về kỹ thuật, ru ngủ đối thủ rồi bất ngờ tăng tốc và gây áp lực rất ấn tượng. Cầu thủ Yemen có thể hình khiêm tốn ở khu vực Tây Á, nhưng sức bền lại tốt, sự tinh quái thể hiện rất rõ, khó đoán được đâu là giới hạn.

Thời gian qua và cả hiện nay, đội trẻ Yemen chịu nhiều thiệt thòi... vì đất nước này nằm trong các quốc gia xung đột trong cuộc chiến Trung Đông.

Thầy trò HLV Cristiano Roland trước buổi tập tại Jeddah. Ảnh: VFF

Câu hỏi đặt ra là Việt Nam có đánh bại được Yemen? Cơ hội chừng 50-50, nếu học trò HLV Cristiano Roland có được trận đấu xuất sắc như hồi bán kết U-17 Đông Nam Á thắng Úc 2-1 thì có thể chơi ngang ngửa với Yemen và cơ hội thắng chia đều.

Tuy nhiên nếu vì lý do chưa thích nghi địa lý, thời tiết Trung Đông và múi giờ (chênh lệch 4 giờ đồng hồ giữa Việt Nam và Saudi Arabia)... không dễ gì U-17 Việt Nam có kết quả như mong đợi ở trận ra quân này.

Yemen là đối thủ tiềm ẩn rất nguy hiểm, khó đoán, lối chơi khó chịu, tăng nhịp độ, tổ chức vây ráp bất ngờ và nhanh...