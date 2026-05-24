Premier League thay đổi luật tạm thời vào ngày cuối mùa giải 24/05/2026 13:26

Ngày thi đấu cuối cùng của Premier League mùa này sẽ diễn ra đồng loạt trên 10 sân khắp nước Anh lúc 22 giờ đêm nay 24-5, nhưng ban tổ chức đang theo dõi sát sao dự báo thời tiết để xem xét khả năng thay đổi lịch thi đấu. Các quãng nghỉ uống nước có thể tạm thời được áp dụng ở vòng 38, vòng cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh do nhiệt độ tăng cao.

Nước Anh đã trải qua thời tiết... khá "ấn tượng" trong vài ngày qua, với một số nơi ghi nhận nhiệt độ lên tới 30 độ C. Trong khi nhiều người đang tận hưởng thời tiết, ban lãnh đạo Premier League có thể xem xét thay đổi luật vào phút chót để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Theo Sky Sports (Anh), các quãng nghỉ uống nước bắt buộc có thể được áp dụng vào ngày cuối cùng của mùa giải nếu nhiệt độ cao hơn 30 độ trước khi trận đấu bắt đầu.

Tất cả các trận đấu trong ngày cuối cùng của mùa giải sẽ diễn ra lúc 16 giờ chiều Chủ nhật (22 giờ, giờ Việt Nam). Giải Ngoại hạng Anh còn rất nhiều kịch tính phía trước, với các suất tham dự cúp châu Âu và suất xuống hạng cuối cùng giữa West Ham và Tottenham sẽ được quyết định.

Đây không phải là lần đầu tiên các trận đấu ở Premier League có giờ nghỉ giải lao để các cầu thủ uống nước. Chúng đã được áp dụng trong mùa giải 2019 - 2020, khi các trận đấu diễn ra vào mùa hè do đại dịch Covid-19. Những lần tạm dừng trận đấu để uống nước cũng xuất hiện vào đầu mùa giải 2022 - 2023.

Các cầu thủ sẽ có khoảng thời gian nghỉ để uống nước vào giữa trận nếu nhiệt độ cao hơn 30 độ C.

Tuy nhiên, đội bóng sẽ tận hưởng ngày thi đấu cuối cùng trọn vẹn nhất chính là nhà vô địch mới đăng quang Arsenal. Arsenal sẽ hành quân đến Selhurst Park gặp Nottingham Forest và nâng cao chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh sau trận đấu, kết thúc 22 năm chờ đợi danh hiệu lớn nhất bóng đá Anh.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Mikel Arteta của Arsenal nói: “Chúng ta có 48 giờ để tận hưởng thành công khi giành chức vô địch giải đấu. Bây giờ, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt vì Arsenal cần phải nâng cao lại những thói quen và tiêu chuẩn mà chúng tôi thường làm để có thể thi đấu ở trạng thái tốt nhất.

Vào Chủ nhật, chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian ngắn để ăn mừng, để nâng cao chiếc cúp một cách xứng đáng, để kết nối với những người luôn ở bên cạnh chúng tôi. Nhưng sau đó, chúng tôi cần sáu ngày để viết nên một trang sử mới cho CLB bóng đá này (đá chung kết Champions League với PSG)".

Hôm nay cũng là ngày rất quan trọng đối với HLV Pep Guardiola, người sẽ dẫn dắt trận đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng của Manchester City. Và dù không thể giành thêm một danh hiệu Premier League nào nữa, HLV người Tây Ban Nha vẫn tự tin đội bóng của mình sẽ cống hiến một màn trình diễn ấn tượng sau khi khẳng định các cầu thủ của ông thi đấu tốt hơn trong điều kiện thời tiết ấm áp.

“Mặt trời”, HLV Pep Guardiola nói sau chiến thắng trước Chelsea hồi đầu mùa giải, “Tôi không đùa đâu. Chính là mặt trời. Ở Manchester chẳng bao giờ có nắng. Nếu mặt trời xuất hiện vào tháng 11, chúng tôi đã vô địch từ tháng 1 rồi. Thành thật mà nói, tâm trạng tốt hơn hẳn".