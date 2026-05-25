Pep Guardiola dâng cho MU bản hợp đồng 70 triệu bảng Anh 25/05/2026 07:09

(PLO)- Huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Nicky Butt cho rằng Pep Guardiola vừa dâng cho MU một bản hợp đồng chuyển nhượng trị giá 70 triệu bảng trên "khay bạc".

Việc Pep Guardiola rời Manchester City đã được xác nhận và điều đó có thể gây ra ảnh hưởng dây chuyền đối với MU trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Nicky Butt đã ám chỉ việc Pep Guardiola rời Manchester City có thể giúp đội chủ sân Old Trafford hoàn tất thương vụ chiêu mộ Aurelien Tchouameni vào mùa hè này, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

MU đã được cho là quan tâm đến ngôi sao của Real Madrid trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè. MU đang rất muốn tăng cường tuyến giữa cho mùa giải tới. Họ dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng với ít nhất hai cầu thủ ở vị trí này, đặc biệt là sau sự ra đi của Casemiro vào mùa hè.

Aurelien Tchouameni đã được xác định là một mục tiêu tiềm năng của Manchester United. Có thông tin cho rằng tương lai của ngôi sao người Pháp phụ thuộc vào việc Real Madrid có thể hoàn tất thương vụ chiêu mộ Rodri từ Man City hay không.

Khả năng thương vụ này xảy ra trở nên cao hơn một chút sau tin Pep Guardiola sẽ rời Man City vào cuối mùa giải này. Việc chiến lược gia người Tây Ban Nha rời Etihad đã được xác nhận vào sáng thứ Sáu tuần trước (giờ Anh), chấm dứt 10 năm đầy ắp danh hiệu tại CLB.

Cựu sao của MU Nicky Butt tin rằng tương lai của Rodri có thể phụ thuộc vào Guardiola, điều này có thể giúp MU tăng tốc trong cuộc đua giành Tchouameni, người có thể được Real Madrid bán với giá khoảng 70 triệu bảng Anh.

"Tôi rất thích Aurelien Tchouameni khi còn ở Monaco trước khi cậu ấy đến Real Madrid", ngôi sao thuộc thế hệ vàng 1992 của MU Nicky Butt nói với Paddy Power, "Tôi nghĩ Tchouameni là một cầu thủ bóng đá xuất sắc và chính xác là những gì MU cần ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Tôi không thấy Real Madrid bán Tchouameni cho đến khi họ tìm được người thay thế xứng đáng - có thể là Rodri khi Pep Guardiola rời Man City - hoặc nếu Florentino Perez (chủ tịch Real Madrid) muốn thay đổi toàn bộ đội hình sau khi họ không giành được chiến thắng.

Tchouameni là một cầu thủ xuất sắc và điều đó sẽ thể hiện quyết tâm thực sự của MU, chúng ta không đùa giỡn, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình. Tchouameni đang chơi cho một trong những CLB bóng đá lớn nhất thế giới. Khả năng MU chiêu mộ được Tchouameni rất thấp và, theo tôi, phụ thuộc vào việc Pep Guardiola có rời Man City hay không".

Hiện Pep Guardiola chắc chắn sẽ chia tay Man City sau mùa này, dự kiến ​​sẽ được thay thế bởi cựu HLV của Leicester City và Chelsea, Enzo Maresca. HLV người Ý Maresca hiểu rất rõ Rodri từ thời còn làm trợ lý HLV cho Pep Guardiola tại đội chủ sân Etihad.

Thông tin này xuất hiện cùng thời điểm với việc Manchester United xác nhận bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV trưởng chính thức. Sau thời gian giữ chức HLV tạm quyền dẫn dắt Manchester United đến vị trí thứ ba Premier League với trận cuối mùa thắng Brighton 3-0 và giành 1 suất tham dự Champions League, Carrick đã ký hợp đồng hai năm tại Old Trafford với điều khoản gia hạn thêm năm thứ ba. Việc này đồng nghĩa với việc kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng mùa hè của Manchester United có thể bắt đầu, và Carrick sẽ là tâm điểm của kế hoạch đó.