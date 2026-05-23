Pep Guardiola rời Man City ảnh hưởng thế nào tới MU? 23/05/2026 07:39

Manchester City đang theo đuổi Elliot Anderson, trong bối cảnh MU cũng đang nhắm đến tiền vệ này. Manchester City vẫn tự tin rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Elliot Anderson sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của Pep Guardiola, bởi tiền vệ này vẫn là mục tiêu dài hạn của họ.

Ngôi sao người Anh Anderson đã tiếp tục tỏa sáng kể từ khi chuyển từ Newcastle sang Nottingham Forest. Anderson là một điểm sáng tại sân City Ground và bất kỳ cuộc đàm phán chuyển nhượng nào cũng đi kèm với mức giá 100 triệu bảng Anh, với khả năng tiền vệ này sẽ còn nâng cao giá trị của mình hơn nữa vào mùa hè này nếu chơi tốt World Cup 206.

Huyền thoại của Man City Bernardo Silva sẽ ra đi vào mùa hè này. Anderson được Man City nhắm đến như một người thay thế cho Silva và đã có những cuộc đàm phán về việc anh chuyển đến đội chủ sân Etihad.

Tờ iPaper đưa tin thương vụ chiêu mộ Anderson đang tiến triển tốt và việc Man City xác nhận Guardiola ra đi, cũng như sẽ tạc tượng ông tại sân Etihad vào cuối mùa, sẽ không ảnh hưởng đến thương vụ này. Trong khi đó, Manchester United dự định sẽ nỗ lực hết sức để chiêu mộ Anderson, nhưng có lẽ họ không thể với tới anh ta.

Pep Guardiola sẽ chia tay Manchester City sau khi mùa giải này kết thúc. ẢNH: EPA

Một phần vì Man City đã tự đặt mình vào vị trí dẫn đầu cuộc đua giành Anderson, phần khác vì mức giá được đưa ra cao hơn số tiền mà MU muốn trả cho một cầu thủ, trong bối cảnh MU nhắm đến việc chiêu mộ đến 2 tiền vệ vào mùa hè này.

Bất chấp có thể nhận được số tiền chuyển nhượng khổng lồ, HLV Vitor Pereira của Nottingham Forrest khẳng định họ muốn giữ chân ngôi sao của mình. “Tôi không có câu trả lời", HLV Vitor Pereira nói, “Thị trường là thị trường và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Điều tôi có thể nói với bạn là CLB chắc chắn muốn Anderson tiếp tục thi đấu cho chúng tôi".

Cả MU lẫn Man City đều đang theo đuổi Anderson. ẢNH: ALL STAR

HLV Vitor Pereira của Nottingham Forest tiếp tục: “Nottingham Forest muốn giữ lại gần như tất cả các cầu thủ vì đây là một tập thể rất tốt, có chất lượng và bản lĩnh, và chúng tôi có một nền tảng rất tốt cho mùa giải tới".

Đội bóng áo xanh thành Manchester đã có một sự chuyển mình ấn tượng trong đội hình, sau 18 tháng tuyển dụng đầy khôn ngoan. Giờ đây, Man City đang nhắm đến vị trí hậu vệ phải. Họ quan tâm đến Michael Kayode của Brentford, người đã được đề cử cho giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Premier League hồi đầu tháng này.

Về lâu dài, có thông tin cho rằng Man City nhắm đến Junior Eli Kroupi của Bournemouth, cầu thủ không được bán cho đến năm 2027, như một mục tiêu trong tương lai. Nhưng Man City đã chiêu mộ Antoine Semenyo từ Bournemouth, người đóng vai trò quan trọng giúp họ giành cú đúp danh hiệu cúp quốc nội.