Casemiro lên tiếng chọn người kế nhiệm anh ở MU 23/05/2026 07:09

Casemiro ​​sẽ rời MU vào cuối mùa giải sau bốn năm gắn bó tại Old Trafford. Casemiro ấp ủ những giấc mơ lớn cho tương lai hàng tiền vệ của "quỷ đỏ" thành Manchester khi trước đó anh hết lời ca ngợi ba người kế nhiệm tiềm năng của mình. Tiền vệ người Brazil sẽ rời Old Trafford sau trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân khách gặp Brighton ở vòng 38 Premier League, khép lại bốn năm gắn bó với MU.

Casemiro gia nhập Manchester United sau quãng thời gian cực kỳ thành công tại Real Madrid, giành được mọi danh hiệu có thể tại Tây Ban Nha. Ngôi sao người Brazil đã khẳng định mình là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới trong những năm tháng đỉnh cao, giành được tới 5 chức vô địch Champions League cùng đội bóng của La Liga.

Nhưng khi cuộc chia tay đầy cảm xúc với Madrid diễn ra, cầu thủ 34 tuổi Casemiro bày tỏ sự tin tưởng những người kế nhiệm vị trí của anh ở khu vực giữa sân đều có đủ kỹ năng để lấp đầy khoảng trống mà anh để lại. Ba tài năng trẻ được giao nhiệm vụ thay thế biểu tượng này là Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga và Federico Valverde.

Hiện tại, bộ ba này đang được liên hệ chuyển đến MU để một lần nữa đảm nhận vị trí của Casemiro. Valverde bị xem là người ngoài cuộc ở Real Madrid sau một cuộc đối đầu trên sân tập với đồng đội Tchouameni. Các nguồn tin cho biết ban lãnh đạo Real Madrid đang rất tức giận với cầu thủ 27 tuổi này và có thể xem xét bán anh ta vào mùa hè. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào về việc MU hỏi mua Valverde, nhưng mức giá yêu cầu dự kiến ​​sẽ rất cao do hợp đồng của Valverde với Real Madrid còn hiệu lực đến năm 2029.

Casemiro đã chọn người kế nhiệm mình ở MU. ẢNH: EPA

Nhưng Casemiro tin chắc Valverde sẽ phù hợp với CLB sau những phát biểu trước đó của anh về tài năng thiên bẩm của cầu thủ người Uruguay. Phát biểu sau khi rời Madrid vào năm 2022, cầu thủ người Brazil Casemiro nói: "Real Madrid luôn chiêu mộ những cầu thủ giỏi nhất. Fede (Valverde) có thể làm tốt công việc này, và anh ấy là một cầu thủ còn có thể chơi bóng 10 hoặc 12 năm nữa. Cách đây bốn hoặc năm năm, tôi từng nói rằng chúng ta có một trong những hàng tiền vệ xuất sắc nhất thế giới . Fede có thể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự".

Camavinga là một tài năng khác mà Real Madrid sẵn sàng xem xét các lời đề nghị, sau khi anh ít được ra sân trong những tháng gần đây. MU cũng được cho là quan tâm đến Camavinga, người đã bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Pháp tham dự World Cup 2026. Camavinga đi cùng với Tchouameni, người được cho là sẽ chuyển đến Old Trafford vào mùa hè.

Đối thủ của Manchester United là Manchester City có thể đóng vai trò quan trọng trong thương vụ này vì Real Madrid đang lên kế hoạch chiêu mộ Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha Rodri chỉ còn hơn một năm hợp đồng với đội chủ sân Etihad và trước đó đã thừa nhận "bạn không thể từ chối những CLB tốt nhất thế giới" khi thảo luận về việc về quê hương chơi bóng.

Nếu Rodri chuyển đến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, điều này có thể mở đường cho MU chiêu mộ Tchouameni. Trước đó, Casemiro đã hết lời khen ngợi bộ đôi người Pháp và khẳng định anh rời Real Madrid trong tình trạng "tốt" cho tương lai.

Casemiro đánh giá rất cao Valverde, người hoàn toàn có thể gia nhập MU vào mùa hè này. ẢNH: EPA

Ngôi sao hiện tại của MU Casemiro nói thêm: "Năm ngoái, Camavinga đã cho chúng ta thấy anh ấy có thể là một cầu thủ tuyệt vời. Tchouameni là một cầu thủ nổi tiếng ở CLB này. Camavinga là cầu thủ đá chính cho đội tuyển quốc gia Pháp. Real Madrid đang có phong độ tốt và sở hữu những cầu thủ giỏi".

Cả ba mục tiêu của Manchester United đều đã nhận được sự chấp thuận của Casemiro, người sắp rời Old Trafford. Tuy nhiên, bất kỳ ngôi sao nào hiện đang khoác áo Real Madrid cũng đều có giá rất cao, với tổng giá trị của 3 ngôi sao trên tới 212 triệu bảng Anh, theo Transfermarkt.