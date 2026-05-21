Danh hiệu đầu tiên sau 30 năm của Aston Villa và kỷ lục lịch sử của Emery 21/05/2026 11:55

Aston Villa đã giành được danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm nhờ màn trình diễn xuất sắc giúp họ đánh bại Freiburg trong trận chung kết Europa League. Cú vô lê của Youri Tielemans và pha lập công hiểm hóc của Emi Buendia đã giúp đại diện bóng đá Anh dẫn trước 2-0 ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, và danh hiệu Europa League thứ năm, kỷ lục được Unai Emery thiết lập, đã được ấn định khi Morgan Rogers ghi bàn thắng quyết định ở cột gần sau giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Hoàng tử William đã có mặt tại Istanbul để chứng kiến ​ Villa giành được danh hiệu đầu tiên kể từ Cúp Liên đoàn năm 1996 và chiếc cúp châu Âu đầu tiên kể từ Cúp C1 (Champions League) năm 1982. Chiến thắng này cũng giúp Emery bổ sung thêm vào ba lần vô địch Europa League với Sevilla và một lần với Villarreal, qua đó giúp ông trở thành ông vua của giải đấu hạng 2 cấp CLB châu Âu với 5 lần vô địch.

Lối chơi trực diện của Aston Villa với những đường chuyền dài hướng đến Ollie Watkins đã phần nào thành công, nhưng chính pha phối hợp đá phạt bài bản như trên sân tập mới mở tỷ số. Một quả phạt góc ngắn được thực hiện đến chân Rogers, người đã thực hiện một đường tạt bóng tinh tế đến cột dọc phía xa, tìm thấy Tielemans không bị kèm, và cầu thủ này đã tung cú vô lê thấp hiểm hóc vào góc khung thành.

Tám phút sau, ngay trước khi hiệp một kết thúc, tỷ số là 2-0 khi Buendia sút bóng vào góc cao khung thành từ rìa vòng cấm, trong khi hàng phòng ngự của Freiburg một lần nữa để lại quá nhiều khoảng trống. Máy quay truyền hình đã ghi lại cảnh Hoàng tử William ăn mừng cuồng nhiệt trên khán đài cùng hàng nghìn cổ động viên Villa khác.

Trận đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Freiburg, đội bóng chưa từng góp mặt trong một trận chung kết lớn nào ở cấp độ châu lục trước đây. Nhưng đội bóng Đức, đội xếp thứ bảy tại Bundesliga, đã gặp khó khăn trong việc đối phó với một Aston Villa thi đấu áp đảo. Freiburg bỏ lỡ cơ hội tốt nhất khi Nicolas Hofler sút bóng chệch khung thành trong những phút đầu trận.

Rogers đã thử thách thủ môn Noah Atubolu của Freiburg ngay từ đầu trận và anh đã ghi bàn bằng cách băng vào cột gần để chạm bóng từ đường chuyền thấp của Buendia. Khi trận đấu đã an bài, Aston Villa chuyển sang sử dụng đội hình dự bị và giữ vững tỷ số 3-0 đến hết trận trong tiếng reo hò ăn mừng của người hâm mộ trên khán đài.

Emery đã vô địch Europa League cùng Sevilla vào các năm 2014, 2015 và 2016, và cùng Villarreal vào năm 2021. Và mặc dù ông đã để thua trận chung kết năm 2019 cùng Arsenal trước Chelsea, ông đã là HLV thành công nhất trong lịch sử giải đấu trong đêm hoàn hảo của Aston Villa tại Besiktas Park.

HLV 54 tuổi Unai Emery gia nhập đội chủ sân Villa Park vào tháng 10 năm 2022 và hứa sẽ mang về danh hiệu cho CLB. Giờ đây, ông đã thực hiện được lời hứa đó, tại giải đấu đã định hình sự nghiệp huấn luyện của mình.

Aston Villa đã chắc suất tham dự Champions League mùa sau, khi đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League trước trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Manchester City vào Chủ nhật. Nhưng chiến thắng này sẽ giúp người hâm mộ của Bournemouth và Brighton rất vui. 2 đội này đang cạnh tranh cho vị trí thứ sáu Premier League và có thể giành được một suất tham dự Champions League mùa tới bằng cách kết thúc ở vị trí thứ sáu, nếu Villa tụt xuống vị trí thứ năm vào ngày cuối cùng của mùa giải.