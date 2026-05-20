MU mua 6 ngôi sao hỗ trợ Carrick 20/05/2026 07:09

Michael Carrick đã sẵn sàng trở thành HLV trưởng chính thức của MU mùa tới và huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Gary Neville muốn thấy đội hình đội chủ sân Old Trafford được tăng cường đáng kể trong mùa hè này. Gary Neville đã kêu gọi MU hỗ trợ Michael Carrick bằng sáu bản hợp đồng mới chất lượng sau khi cảnh báo rằng mọi thứ có thể "dễ dàng sụp đổ" nếu đội hình không được tăng cường mạnh.

Michael Carrick đã dẫn dắt Manchester United cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League kể từ khi thay thế Ruben Amorim trên cương vị HLV tạm quyền, qua đó giành vé tham dự Champions League mùa giải tới. HLV 44 tuổi người Anh đã thắng 11 trong số 16 trận dẫn dắt "quỷ đỏ" và giờ đây sẽ được trao cơ hội tiếp tục công cuộc tái thiết CLB mà ông đã khoác áo hơn 400 lần với tư cách cầu thủ.

Với việc đã chắc suất trở lại Champions League, MU được kỳ vọng sẽ hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Và Neville đã cảnh báo MU rằng họ có thể dễ dàng bị tàn phá bởi chấn thương ở mùa giải tới nếu không chi tiêu trong mùa hè, cho rằng đội hình của Carrick cần những sự bổ sung chất lượng nếu đội muốn cạnh tranh trên nhiều mặt trận.

Carrick đã có 1 chiến dịch vô cùng ấn tượng cùng Manchester United. ẢNH: OFFSIDE

"Đội hình hiện tại của Michael Carrick rất mỏng. Nếu hai hoặc ba cầu thủ bị chấn thương, đội sẽ sụp đổ rất nhanh", huyền thoại của MU Gary Neville giải thích trên podcast The Gary Neville, "Toàn đội sẽ phải chịu áp lực rất lớn khi thi đấu ba trận một tuần. Có một số cầu thủ dễ bị chấn thương, một số cầu thủ dễ mệt mỏi hơn và điều đó là không thể tránh khỏi."

Gary Neville nói thêm: "Trong một thế giới lý tưởng, bạn sẽ chiêu mộ ba hậu vệ. Manchester United cần một người như Piero Hincapie và Ben White ở Arsenal có thể chơi ở hai vị trí và hỗ trợ tấn công, sau đó họ cần thêm một trung vệ hàng đầu và một hậu vệ trái. Tôi nghĩ ba hậu vệ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.

Vậy thì Manchester United cần thêm hai tiền vệ, bạn sẽ nghĩ rằng năm tiền vệ trong đội hình là hoàn hảo. Sau đó, nếu bạn thực sự tham lam, bạn sẽ đổi Mason Mount lấy một tiền đạo khác nào đó. Hoặc có thể là một người giống như chính Mason Mount vì bạn phải nghĩ đến việc Bruno Fernandes là một người khó thay thế và Mason Mount phần nào làm được điều đó.

Có lẽ Manchester United cần một người có thể chơi ở hai cánh và đôi khi là số 10. Đó là mẫu cầu thủ như Phil Foden, Cole Palmer và Rayan Cherki. Một tiền đạo đa năng có thể chơi ở vị trí số 10 nếu Bruno Fernandes vắng mặt vì bất kỳ lý do gì".

Neville khẳng định Manchester United cần mua 6 cầu thủ để hỗ trợ Carrick. ẢNH: SKY SPORTS

Gary Neville tiếp tục nhấn mạnh MU cần ưu tiên chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ trung tâm hàng đầu và một trung vệ chất lượng nếu muốn tạo điều kiện tốt nhất cho Carrick tiếp tục thành công trong vai trò này. Cựu HLV của Middlesbrough Carrick ​​sẽ ký hợp đồng hai năm kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng để tiếp tục dẫn dắt MU.

Neville khẳng định đội bóng cũ của mình cần chiêu mộ 6 ngôi sao, nói thêm, "Tôi đang yêu cầu sáu cầu thủ ở đó và tôi không nghĩ mình đang tham lam, chỉ là giá của những cầu thủ này quá cao và Manchester United có thể quyết định như thế nào. Những lựa chọn không thể bàn cãi là một trung vệ hàng đầu và hai tiền vệ trung tâm xuất sắc. Chắc chắn không thể bàn cãi".