HLV Carrick nhận cảnh báo sốc ở MU 18/05/2026 12:27

(PLO)- Chuyên gia bóng đá Gary Neville đã lên tiếng cảnh báo Michael Carrick ngay sau khi cựu tiền vệ này được MU bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức.

Theo huyền thoại Quỷ đỏ, Carrick đã làm rất tốt trong vai trò tạm quyền MU, nhưng chiếc ghế chính thức tại Old Trafford là câu chuyện hoàn toàn khác.

Carrick trở lại Man United vào tháng 1 năm nay, sau giai đoạn đầy thất vọng dưới thời HLV Ruben Amorim. Ban đầu, ông chỉ được xem là phương án chữa cháy cho phần còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, những gì Carrick tạo ra đã vượt xa kỳ vọng. Ông giúp đội bóng thay đổi tinh thần thi đấu, cải thiện kết quả và giành vé trở lại Champions League.

Phong độ ấn tượng với 10 chiến thắng sau 15 trận đã thuyết phục ban lãnh đạo trao cho Carrick bản hợp đồng hai năm. Các cuộc đàm phán gần như đã hoàn tất, chỉ còn những thủ tục hành chính trước khi MU đưa ra thông báo chính thức.

Cựu đội trưởng MU cảnh báo tân HLV Carrick ngồi ghế nóng ở Old Trafford không phải chuyện đùa. Ảnh: EPA.

Dù vậy, Neville cho rằng Carrick cần chuẩn bị tinh thần cho áp lực lớn hơn rất nhiều. Chia sẻ với Sky Sports, cựu hậu vệ người Anh nhấn mạnh việc dẫn dắt Man United với tư cách HLV chính thức sẽ kéo theo kỳ vọng nặng nề hơn, từ người hâm mộ, truyền thông cho đến ban lãnh đạo.

Neville cũng cảnh báo rằng đội hình hiện tại của Quỷ đỏ vẫn chưa đủ mạnh để cạnh tranh ổn định ở mùa giải tới. Theo ông, Man United cần bổ sung thêm nhiều cầu thủ chất lượng, nhất là khi phải trở lại với lịch thi đấu dày đặc tại Champions League. Vấn đề chiều sâu đội hình và nguy cơ chấn thương có thể trở thành thử thách lớn với Carrick.

Dù vậy, thành tích của Carrick là điều không thể phủ nhận. Ông từng giúp MU đánh bại những đối thủ lớn như Manchester City và Arsenal, qua đó tạo niềm tin mạnh mẽ trong phòng thay đồ. Sau 16 trận cầm quân, Carrick có 11 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại.

HLV Carrick sớm hoàn thành nhiệm vụ giúp MU giành vé chơi Champions League mùa sau. Ảnh: EPA.

Về phần mình, Carrick khẳng định việc trở lại Old Trafford mang ý nghĩa đặc biệt. Ông gọi Man United là một CLB độc đáo, nơi ông tự hào gắn bó với tư cách cựu cầu thủ, người hâm mộ và giờ là huấn luyện viên.

Việc đưa Man United trở lại Champions League được Carrick xem là bước tiến lớn. Nhưng như lời Neville cảnh báo, hành trình thật sự của ông tại Old Trafford mới chỉ mới bắt đầu.