Bảng lương mới của quân đội, công an khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng 17/05/2026 17:04

(PLO)- Từ 1-7-2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 2.530.000 đồng/tháng. Đi cùng đó, tiền lương của sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân cũng được điều chỉnh

Theo Nghị định 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1-7-2026.

Lương cơ sở được tăng lên, bảng lương của quân đội, công an cũng được điều chỉnh theo. Hiện nay, lương trong quân đội, công an áp dụng công thức theo Nghị định 204/2004 như sau: Lương = Hệ số x lương cơ sở (Mức lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân từ ngày 1-7-2026 (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân từ ngày 1-7-2026 (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Tính từ năm 1995 đến nay, đã có 20 lần điều chỉnh mức lương cơ sở để phù hợp với thực tiễn, tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, phụ cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.