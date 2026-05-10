Bộ Nội vụ đề xuất những trường hợp người tài được hưởng phụ cấp 300% lương 10/05/2026 16:45

(PLO)- Bộ Nội vụ đưa ra đề xuất cho hưởng phụ cấp 300% lương với những người tài năng được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 179/2024 quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% hệ số lương

Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi về chính sách ưu tiên trong tuyển dụng và trợ cấp thu hút lần đầu sau tuyển dụng đối với từng nhóm đối tượng.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được tuyển dụng thông qua xét tuyển và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương trong năm năm kể từ ngày tuyển dụng.

Chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, người có trình độ chuyên môn cao được tiếp nhận và hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 300% mức lương trong thời hạn năm năm kể từ ngày tuyển dụng.

Về chính sách phụ cấp tăng thêm, dự thảo bổ sung quy định cán bộ, công chức, viên chức có tài năng được nâng vượt một bậc lương so với bậc lương hiện hưởng và hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng bằng 300% hệ số lương hiện hưởng.

Bộ Nội vụ đề xuất những trường hợp nhân tài được hưởng phụ cấp 300% lương khi thu hút lần đầu. Ảnh: CÔNG LINH

Ngoài ra, dự thảo nghị định cũng sửa đổi, bổ sung các quy định để bảo đảm đồng bộ với Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, như lược bỏ quy định về cán bộ, công chức cấp xã tại và chỉnh lý các quy định có liên quan tới ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tại Nghị định.

Hiện, Nghị định 179/2024 đang quy định sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng khi tuyển dụng vào làm công chức, viên chức thì được hưởng 100% mức lương trong thời gian tập sự, đồng thời được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 150% mức lương theo hệ số lương.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung quy định người được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức phải cam kết cống hiến, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại các cơ quan, đơn vị được tuyển dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

Xem xét, giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Dự thảo nêu rõ sinh viên sau tuyển dụng, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tiếp thì có thể được xem xét, giao tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (ở đơn vị có tổ chức cấu thành) hoặc cấp vụ (ở đơn vị không có tổ chức cấu thành) tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác mà không phải đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác, quy hoạch, lý luận chính trị.

Sau một năm kể từ ngày hết thời hạn tập sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cấp có thẩm quyền đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm chính thức theo nhu cầu sử dụng của cơ quan, đơn vị.

Đối với nhà khoa học trẻ; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ chuyên môn cao; nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, cấp có thẩm quyền có thể xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý phù hợp hoặc bố trí vào vị trí việc làm giữ ngạch chuyên gia cao cấp, chuyên viên cao cấp và tương đương.

Trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh bổ nhiệm hoặc tiêu chuẩn vị trí việc làm được bố trí thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức, viên chức tạo điều kiện để đối tượng nêu trên hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện.”.

“Hàng năm, ngân sách nhà nước bố trí kinh phí bằng 10% tổng quỹ tiền lương cơ bản (không bao gồm phụ cấp) để thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý” – dự thảo nêu rõ.

Nếu được thông qua, nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.