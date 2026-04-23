Bộ Nội vụ đề xuất nguồn kinh phí thực hiện khi lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng 23/04/2026 08:47

(PLO)- Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2026 và nêu rõ nguồn kinh phí để thực hiện việc điều chỉnh này.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ trình.

Theo dự thảo, Bộ Nội vụ nêu rõ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 01-7-2026.

Các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương sẽ được bảo lưu phần chênh lệch lương của cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, bảo lưu khoản chênh lệch giữa thu nhập tháng 6-2026 với tiền lương mới từ ngày 1-7-2026 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế đặc thù.

Trong thời gian chờ sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này, mức lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng được tính theo lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, tổng thu nhập này không được vượt quá mức hưởng của tháng 6-2026. Quy định này không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số khi nâng ngạch hoặc nâng bậc lương.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ trình. Ảnh: PHẠM HẢI

Đáng chú ý, dự thảo nghị định lần này đã nêu rõ nguồn kinh phí để thực hiện việc điều chỉnh lương cơ sở từ 1-7.

Đối với các bộ, cơ quan trung ương, Bộ Nội vụ đề xuất sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) dự toán năm 2026 tăng thêm so với dự toán năm 2025 đã được giao.

Về nguồn thu để lại, các đơn vị được sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại năm 2026 sau khi trừ các chi phí trực tiếp. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí liên quan.

Sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có).

Đối với các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, Bộ Nội vụ cho biết sử dụng 70% tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao (không kể thu tiền sử dụng đất; xổ số kiến thiết; thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý và các khoản được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng).

Các địa phương được sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán các năm 2024, 2025, 2026 so với dự toán năm trước được Thủ tướng Chính phủ giao để thực hiện cải cách tiền lương.

Nguồn thu này không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý. Các khoản được loại trừ theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng cũng không nằm trong diện này.

Các tỉnh, thành cũng được sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2026 đã được cấp có thẩm quyền giao.

Để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, các địa phương được sử dụng nguồn cải cách tiền lương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang. Nguồn kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên do tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng được huy động cho mục tiêu này.

Đồng thời, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 sau khi trừ các chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí.

Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35%.

Ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu do điều chỉnh mức lương cơ sở và thực hiện chế độ tiền thưởng năm 2026 cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, dự thảo nêu rõ, kinh phí thực hiện cải cách tiền lương, chế độ tiền thưởng của viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 1, nhóm 2 do đơn vị tự đảm bảo theo quy định tại Nghị định 60/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 111/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60…