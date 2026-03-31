Đề xuất 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở lên mức 2,53 triệu đồng từ 1-7 31/03/2026 10:44

(PLO)- Dự kiến từ 1-7 này, mức lương cơ sở sẽ tăng 190.000 đồng, từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Một trong những nội dung đáng chú ý, dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng từ 1-7 tới đây là 2,53 triệu đồng/tháng, tăng 190.000 đồng so với mức 2,34 triệu đồng hiện nay.

Mức lương cơ sở trên được dùng làm căn cứ để tính lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật, đồng thời dùng để tính mức hoạt hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định cũng như tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1-7-2026. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dự thảo quy định chín nhóm đối tượng hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở mới.

Cụ thể, cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã theo quy định; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 126/2024 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam, hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Ngoài hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc quân đội, công an, người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố thì bảy nhóm còn lại thuộc đối tượng áp dụng chế độ tiền thưởng.

Dự thảo nêu rõ các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương sẽ thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1-7 sau khi sửa đổi hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ 1-7-2026 bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6-2026. Phần này không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc.

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1-7 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở sau khi báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2026.