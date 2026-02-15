Chính phủ yêu cầu hoàn thành xếp lương tương ứng với vị trí việc làm trước 1-7-2027 15/02/2026 15:53

(PLO)- Chậm nhất đến ngày 01-7-2027, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định của Thủ tướng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức (kế hoạch).

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, phân công và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật Viên chức bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện quản lý viên chức theo hướng năng động, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ yêu cầu chậm nhất đến ngày 01-7-2027, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo địa phương, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công.

Thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.

Hằng năm, Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cung cấp, khai thác sử dụng hiệu quả thông tin, dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm dữ liệu thường xuyên được cập nhật, khai thác sử dụng hiệu quả.

Chính phủ cũng giao Bộ Nội vụ chủ trì tổng hợp, rà soát danh mục chức danh nghề nghiệp viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quản lý.

Trên cơ sở đó, căn cứ quy định tại Luật Viên chức năm 2025 và Nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức, chậm nhất đến ngày 01-7-2027, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, lãnh đạo địa phương, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Năm 2026 và các năm tiếp theo, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành, cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch.