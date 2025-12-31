Cho phép viên chức được tham gia điều hành doanh nghiệp 31/12/2025 16:38

(PLO)- Viên chức cũng được tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng, chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác.

Chiều 31-12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố 14 luật và một pháp lệnh vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, trong số này có Luật Viên chức.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho hay Luật Viên chức vừa được Quốc hội thông qua gồm 6 chương, với 43 điều có nhiều điểm mới.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long. Ảnh: XĐ

Đáng chú ý, Luật quy định đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm, lấy vị trí việc làm làm căn cứ chính để thực hiện tuyển dụng, bố trí, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

Luật quy định việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức: thi tuyển và xét tuyển; bổ sung quy định về tiếp nhận đối với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức.

Cùng với đó, xác định vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm 3 nhóm: vị trí việc làm quản lý; vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ.

Đặc biệt, Luật đã bổ sung, hoàn thiện quy định về nghĩa vụ, quyền của viên chức. Luật cho phép viên chức ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp ở bên ngoài đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc viên chức có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đơn vị sự nghiệp công lập, tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý ngành, lĩnh vực và không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Viên chức cũng được tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng, chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác…

Luật cũng bổ sung quy định xem xét, loại trừ, miễn giảm trách nhiệm đối với trường hợp viên chức đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng gây ra thiệt hại vì lý do khách quan; thực hiện đề xuất về đổi mới, sáng tạo được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho phép và được cấp có thẩm quyền xác định đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung.

Một điểm mới đáng chú ý khác, luật quy định tạo liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, luật quy định hình thức tiếp nhận vào làm viên chức đối với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng, năng khiếu đặc biệt, người có kinh nghiệm phù hợp; đồng thời bổ sung cơ chế ký hợp đồng đối với chuyên gia, nhà khoa học, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc hoặc người có trình độ chuyên môn cao trong các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng điểm để thực hiện công việc của vị trí việc làm quản lý, điều hành, phát triển đơn vị sự nghiệp công lập hoặc thực hiện công việc của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

Luật Viên chức cũng quy định đổi mới cơ chế đánh giá viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân và xã hội. Cụ thể, Luật quy định nguyên tắc, thẩm quyền đánh giá bảo đảm thường xuyên, liên tục, đa chiều dựa trên kết quả, sản phẩm công việc, chất lượng dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Quy định trên nhằm đồng bộ với Quy định số 366 của Bộ Chính trị và Luật Cán bộ, công chức.

Ngoài ra, Luật giao Chính phủ quy định Khung tiêu chí đánh giá làm cơ sở để các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng Quy chế đánh giá đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.