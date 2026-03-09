Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM huấn luyện cho 813 tân binh 09/03/2026 11:57

(PLO)- Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM tiếp nhận quản lý và huấn luyện 813 tân binh tại Tiểu đoàn CSCĐ số 3.

Ngày 9-3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Đông Nam TP.HCM (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động) tổ chức khai giảng khóa huấn luyện tân binh năm 2026 với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Video: 813 tân binh rèn luyện quân sự, võ thuật tại Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM

Theo kế hoạch, năm 2026, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức huấn luyện 16.789 tân binh, trong đó Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM giao nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, quản lý huấn luyện 1.323 tân binh (trong đó có 510 chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Tây Ninh huấn luyện tại Tiểu đoàn huấn luyện 1 và 813 chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ huấn luyện tại Tiểu đoàn huấn luyện 2).

Trong đó, 813 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Công tác huấn luyện được tổ chức tại Tiểu đoàn CSCĐ số 3 – E29 (xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh).

813 công dân bước vào khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân. Ảnh: HUỲNH DU

Trong 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới sẽ được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ công an; điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân và các kỹ – chiến thuật cần thiết phục vụ công tác.

Các tân binh sẳn sàng cho khóa rèn luyện quân sự, võ thuật tại Trung đoàn CSCĐ Đông Nam. Ảnh: HUỲNH DU

Bên cạnh đó, các tân binh còn được đào tạo sử dụng một số loại vũ khí, trang thiết bị và công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Cơ động. Nội dung huấn luyện cũng bao gồm các kỹ năng thực tiễn như bảo vệ mục tiêu, vận chuyển hàng đặc biệt, cũng như tham gia chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ khi cần thiết.

Các đại biểu tham gia tại buổi khai mạc khóa huấn luyện. Ảnh: HD

Theo kế hoạch huấn luyện, tất cả nội dung đều được tổ chức bài bản với cán bộ trực tiếp hướng dẫn chi tiết. Mục tiêu là giúp chiến sĩ mới nắm vững kiến thức quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị cũng như rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp như chống gây rối, bạo loạn và bảo vệ mục tiêu quan trọng.

Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện tại Trung đoàn, các chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM phát biểu tại buổi khai mạc khóa huấn luyện. Ảnh:HD

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng Đại tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM yêu cầu, Khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 phải được tổ chức nghiêm túc, khoa học, bảo đảm chất lượng toàn diện, qua đó xây dựng người chiến sĩ Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỷ luật nghiêm, giỏi nghiệp vụ và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Mỗi chiến sĩ mới cần xác định rõ đây là niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân; từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực học tập, rèn luyện để trở thành người chiến sĩ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đại tá Phúc nói.

Các chiến sĩ sẽ hoàn thành chương trình huấn luyện trong 3 tháng. Ảnh: HUỲNH DU

Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP.HCM là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, có 15 nhiệm vụ và quyền hạn. Trong đó, đơn vị phối hợp với Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Binh nhì Trần Anh Khoa thay mặt cho các tân binh hứa cố gắng hoàn thành tốt khóa huấn luyện trong 3 tháng tại Trung đoàn. Ảnh: HUỲNH DU

Việc tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát Cơ động chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.