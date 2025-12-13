Cảnh sát cơ động khống chế người trốn cai nghiện bắt buộc, tấn công công an 13/12/2025 17:07

(PLO)- Trốn đi cai nghiện bắt buộc còn tấn công công an, người đàn ông nhanh chóng bị lực lượng Công an TP Cần Thơ khống chế bắt giữ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 13-12, Công an TP Cần Thơ cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ người đàn ông không chấp hành quyết định đi cai nghiện bắt buộc còn tấn công công an.

Theo thông tin ban đầu, tối 11-12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo từ Công an phường Long Tuyền về việc Trương Văn Bắc (38 tuổi, ngụ khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền) sử dụng hung khí chống trả lực lượng làm nhiệm vụ và cố thủ trong nhà.

Trước đó, đầu tháng 11-2025, Bắc bị TAND khu vực 2 TP Cần Thơ ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng nhưng không chấp hành và bỏ trốn.

Các đơn vị nghiệp vụ họp bàn kế hoạch khống chế bắt giữ người có có quyết định cai nghiện bắt buộc, chống người thi hành công vụ

Khoảng 21 giờ ngày 11-12, Bắc xuất hiện ở nhà thì Công an phường Long Tuyền đến mời về trụ sở để thi hành quyết định. Tuy nhiên, Bắc cùng vợ có hành vi, lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Không dừng lại ở đó, Bắc dùng hung khí tự chế tấn công lực lượng công an, khóa cửa cố thủ trong nhà. Dù được vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng Bắc không chấp hành mà tiếp tục dùng gạch đá ném về phía lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Xác định đối tượng manh động, nguy hiểm, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo thành lập tổ công tác, xây dựng phương án bắt giữ, đặt yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân khu vực, lực lượng làm nhiệm vụ và chính đối tượng.

Lực lượng chức năng triển khai công tác khống chế, bắt giữ

Trương Văn Bắc trốn quyết định đi cai nghiện bắt buộc còn tấn công công an

Công an phường Long Tuyền làm việc với Trương Văn Bắc

Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12-12, sau khi bảo đảm các điều kiện an toàn, tổ công tác phá cửa, khống chế và bắt giữ Trương Văn Bắc, đưa về Công an phường Long Tuyền để làm việc.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.