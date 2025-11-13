Công an Cần Thơ bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân về tội lừa đảo 13/11/2025 16:37

(PLO)- Ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô bị bắt tạm giam vì lừa bán đất nền dự án Cồn Khương, TP Cần Thơ, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Thanh Xuân (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tây Đô) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian từ năm 2022-2024, bị can Xuân đã chào mời nhiều người mua các lô đất nền tại Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương, phường Cái Khế, TP Cần Thơ.

Bị can Xuân đưa ra thông tin rằng Công ty Tây Đô đang hợp tác thi công bờ kè cho Công ty TNHH Nam Long (chủ đầu tư dự án). Sau khi hoàn thành công trình, Công ty Tây Đô sẽ được quy đổi phần giá trị thi công thành các lô nền và bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2023.

Tin lời, nhiều người đã ký hợp đồng đặt cọc, góp vốn và chuyển tiền hơn 10 tỉ đồng cho Công ty Tây Đô thông qua Xuân nhưng không nhận được đất như cam kết.

Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty Tây Đô, bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa bán đất nền dự án Cồn Khương, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng. Ảnh: CA

Kết quả xác minh cho thấy Công ty Tây Đô chưa thực hiện bất kỳ hạng mục nào đã ký kết với Công ty TNHH Nam Long, và hai bên đã thanh lý hợp đồng từ tháng 4-2023. Do đó, Công ty Tây Đô không có cơ sở pháp lý để được quy đổi nền như đã thông tin. Mặc dù biết rõ việc này, Xuân vẫn tiếp tục huy động tiền của người dân, thể hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định truy tìm đối với Lê Hoàng Anh (SN 1967, ngụ phường Tân An, thành phố Cần Thơ) là người có liên quan trong vụ án để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, đến nay chưa xác định được nơi ở của Hoàng Anh. Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Lê Hoàng Anh, nhanh chóng báo ngay Cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Công an TP Cần Thơ kêu gọi các tổ chức, cá nhân đã giao dịch, ký hợp đồng hoặc chuyển tiền cho Trịnh Thanh Xuân hoặc Công ty Tây Đô liên quan đến Dự án Khu nhà vườn Cồn Khương liên hệ Điều tra viên Hoàng Văn Sỹ (số điện thoại 0916.00.88.35) để trình báo và phối hợp giải quyết.