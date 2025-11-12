Khởi tố giám đốc một công ty ở Cần Thơ để điều tra tội trốn thuế 12/11/2025 16:33

(PLO)- Giám đốc công ty Dư Linh ở Cần Thơ đã mua hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 300 triệu đồng.

Ngày 12-11, Công an tỉnh An Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Dư Chế Linh (53 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ; Giám đốc Công ty TNHH Dư Linh) để điều tra tội trốn thuế.

Công an tỉnh An Giang khởi tố bị can Dư Chế Linh, Giám đốc Công ty TNHH Dư Linh để điều tra tội trốn thuế. Ảnh: CAAG

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2021-2022, để hợp thức nguồn hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ là cát, đá và chi phí thuê vận chuyển, bị can Linh và ông Lê Đình Tuấn (chưa rõ lai lịch), đã mua 16 hóa đơn khống.

Số hóa đơn khống này, bị can mua từ các Công ty TNHH TM Tấn Sang AG, Công ty TNHH MTV TM DV Bích Trâm AG và Công ty TNHH MTV Thanh Phong AG.

Thống kê ban đầu, tổng thành tiền chưa thuế ghi khống hơn 4,9 tỉ đồng, tổng thuế giá trị gia tăng ghi khống hơn 487 triệu đồng; tổng thanh toán ghi khống hơn 5,4 tỉ đồng.

Từ số hóa đơn khống, bị can Linh đã sử dụng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào. Từ đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 300 triệu đồng.